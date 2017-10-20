​Состоялось первое заседание попечительского совета Ярославской государственной сельскохозяйственной академии. Его провел заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.



В совет вошли представители органов власти и руководители предприятий агропромышленного комплекса.



– Цель нашей совместной работы – формирование на базе академии центра подготовки высококвалифицированных специалистов, внедрение новейших информационных и педагогических технологий, разработка и реализация научных проектов развития сельских территорий, – сказал Валерий Холодов.



О программе развития вуза собравшимся рассказала исполняющая обязанности ректора академии Светлана Гусар. Ранее она представила эти планы губернатору Дмитрию Миронову.



– Основной вектор развития учебного заведения – практикоориентированность и сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями региона, – подчеркнула Светлана Гусар. – Мы поддерживаем приоритетные направления АПК Ярославской области, хотим включиться в сырный, картофельный кластеры и в развивающийся кластер аквабиокультуры. В системе дополнительного профобразования намерены сделать акцент на агротуризм, ветеринарную медицину, производство органической продукции.



В рамках заседания обсудили вопросы, касающиеся форм практического обучения: практики, стажировки, взаимодействия с базовыми кафедрами, созданными на сельхозпредприятиях области.



Члены попечительского совета определили актуальные направления дополнительного профессионального образования студентов ЯГСХА – органическое сельское хозяйство и ветеринария. Светлана Гусар сообщила, что аккредитацию по специальности «ветеринария» вуз планирует пройти в 2019 году.



С 2018 – 2019 учебного года также планируется возобновить деятельность академии по подготовке специалистов экономического профиля, без которых невозможна эффективная работа в сфере агропромышленного комплекса.



Следующее заседание попечительского совета пройдет при участии профессорско-преподавательского состава академии, которая в октябре отметила 40-летие основания. ЯГСХА является единственным высшим учебным заведением Ярославской области, ориентированным на подготовку специалистов для сельскохозяйственного производства.