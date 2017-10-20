​За 10 месяцев 2017 года план поступления платы за использование лесов Ярославской области перевыполнен на 5 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи увеличились на 11 миллионов рублей и составили 108,4 миллиона, в том числе в федеральный бюджет – 83,8 миллиона, в областной – 24,6 миллиона (в 2016 году – 80 и 17,5 миллиона рублей).



– Наш департамент проводит постоянную работу с арендаторами-должниками, в том числе претензионную, – сообщил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В результате в этом году недоимки снизились на 1,6 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом. А количество арендаторов в реестре пользователей-должников по плате за использование лесов уменьшилось на 6,6 процента.



Работа по легализации оборота древесины, включающая комплекс мер по пресечению незаконных рубок, транспортировки и использования древесины, а также контроль за деятельностью арендаторов лесных участков в рамках заключенных контрактов, усилена по поручению главы региона Дмитрия Миронова. Особое внимание уделяется пополнению доходной части бюджетов всех уровней от платы за использование лесов.