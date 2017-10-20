​Сегодня на пленарном заседании Общественной палаты Ярославской области обсудили политику популяризации здорового образа жизни, проводимую в регионе. В работе принял участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Каграманян. Он высоко оценил профессионализм ярославских врачей и отметил программу «Здоровое лето» как яркий пример заботы о здоровье и отдельного человека, и общества в целом.



– Реализация профилактических мероприятий снижает до 60 процентов смертность от неинфекционных заболеваний, – отметил Игорь Каграманян. – Проект «Здоровое лето» – это прекрасно, но у нас четыре времени года, и важно, чтобы он продолжался вне сезона. Мы обсуждали с губернатором Дмитрием Мироновым необходимость разработки и принятия на основании программы «10 точек роста» стратегии развития здравоохранения Ярославской области до 2025 года.



Об итогах проекта «Здоровое лето» на заседании доложила член Общественной палаты региона, куратор проекта Мария Можейко. Она сообщила, что в рамках этой программы более 17 тысяч человек смогли проконсультироваться у специалистов самого широкого круга. Выявлено свыше 6 тысяч заболеваний, по которым сделаны квалифицированные назначения. Причем медицинская помощь пришла в самые отдаленные уголки Ярославской области.



– Проект состоялся благодаря стратегии «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым. Это первый шаг к реализации глобальной задачи – по снижению смертности в регионе, – сказала Мария Можейко. – У нас критический уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и эту ситуацию надо менять.



В рамках стратегии «10 точек роста» в ближайшие два года по всему региону будет введена система скринингов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеванием и сахарному диабету, проведены другие мероприятия профилактической направленности.