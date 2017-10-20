​Сегодня комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко проинспектировала улицы Менделеева и Суздальскую в Ярославле, на которых завершается ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».



В состав комиссии вошли представители регионального департамента транспорта, мэрии города, СМИ и общественных организаций. Они отметили низкую культуру выполнения работ подрядчиком – ООО «Экоград». Есть вопросы, касающиеся люков, ровности полотна, разметки.



– Замечаний немало, однако их можно устранить в течение 2 – 3 дней. Дороги в таком виде приниматься не будут. Контрактный срок выполнения – 20 октября, срок выполнения программы – 31 октября, – отметил Виталий Ткаченко. – С 20 октября начинаются штрафные санкции, они немаленькие. Сейчас подрядчик должен устранить все недостатки, чтобы мы приняли объемы работ и ввели объекты в эксплуатацию в срок и в надлежащем качестве.



Виталий Ткаченко поручил в понедельник представить ему доклад об устранении замечаний.



– Подрядчику необходимо максимально мобилизоваться и незамедлительно приступить к устранению недостатков, благо погода позволяет, – подчеркнул заместитель мэра города Михаил Кузнецов. – Надо готовиться к сдаче объекта, приводить его в надлежащий вид. Весь перечень замечаний подрядчик получит незамедлительно. В том числе будет проверена технология установки люков: каждый из них – на наличие наборных колец.



Как сообщил исполняющий обязанности директора агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля Сергей Тихомиров, качество асфальта на данных дорогах подтверждают лабораторные анализы.



По поручению Виталия Ткаченко в полный список замечаний будут включены и требования общественников.



– Мы с самых первых дней очень внимательно следим за тем, как ведутся работы, – рассказал представитель интернет-сообщества «Дороги Ярославля» Андрей Трифонов. – Замечаний много. Здесь необходимо заменить выщербленный бордюрный камень, доделать разметку, а также привести в норму съезды к придомовым территориям.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



По программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации направлено 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – средства федерального бюджета, 552 миллиона – областного, остальные – муниципальных.



В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области и главы региона.



Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 4 года.