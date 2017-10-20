​В Санкт-Петербурге завершился III Международный инновационный форум пассажирского транспорта «SmartTransport». Ярославскую область на мероприятии представляла делегация во главе с исполняющим обязанности директора департамента транспорта Евгением Моисеевым и директором аэропорта Ярославль Анатолием Козловым.



Делегаты приняли участие в обсуждении вопросов субсидирования региональных авиаперевозок, проблем и путей решения. В результате департамент транспорта Ярославской области и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о развитии перевозок между двумя регионами.



– Это один из шагов по развитию ярославского аэропорта. Принято решение о совместном субсидировании авиаперевозок из бюджетов двух наших регионов, – рассказал Евгений Моисеев. – На сегодняшний день сформирован хороший, устойчивый пассажиропоток между Ярославлем и Санкт-Петербургом. Запланировано с 2018 года увеличение частотности авиаперевозок – сначала до трех в неделю, а затем, возможно, и до пяти.



Форум «SmartTransport» является крупнейшей на северо-западе площадкой для укрепления экономических связей, обмена российским и зарубежным опытом и обсуждения актуальных проблем развития пассажирских перевозок.



С этого года рейсы в Северную столицу из Ярославля выполняет федеральная авиакомпания с мировым именем «S7 Airlines». Перевезено уже более 4 тысяч пассажиров.