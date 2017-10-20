​Подведены итоги регионального конкурса «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий». Победителем признана консультант-юрист областного департамента имущественных и земельных отношений Марина Шигина.



Конкурс «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий» проходил в четвертый раз. Его участниками могли стать молодые и перспективные сотрудники органов власти до 35 лет. При этом стаж муниципальной или гражданской службы должен был составлять не менее одного года.



Заявки подали более 40 человек. Жюри оценивало профессиональные компетенции и личностные качества участников, которые проходили тестирование на уровень правовых знаний, демонстрировали ораторское мастерство, выступая с самопрезентациями.