​В связи с ростом сезонного уровня заболеваемости ОРВИ для 6,5 тысяч школьников Ростовского района осенние каникулы начнутся на неделю раньше. Соответствующее постановление об этом сегодня подписал глава района Алексей Константинов.



- За время каникул в образовательных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия, к минимуму будут сведены контакты детей, что должно улучшить эпидемиологическую ситуацию, - прокомментировала решение главы Ростовского района директор областного департамента образования Ирина Лобода, - На образовательном процессе такие изменения сроков каникул не скажутся. Все программы будут скорректированы, и уже 7 ноября ребята выйдут на учебу.



Для всех остальных школьников Ярославской области каникулы начнутся по графику.



- Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области рекомендовано начать каникулы в Ростовском районе на неделю раньше, - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин, - Если говорить о ситуации по области в целом, то сезонный уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время соответствует среднемноголетним показателям. Еженедельно у нас регистрируется чуть более 8 тысяч случаев ОРВИ, случаев гриппа не зарегистрировано. Что не превышает эпидемический порог по совокупному населению. Но в то же время зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями с осложнением в виде пневмонии среди школьников Ростовского района. В этой связи мы рекомендовали в Ростовском районе внести изменения в график начала каникул. Ситуация находится на контроле Управления, проводятся профилактические мероприятия.



Справка



Основные рекомендации по профилактике пневмонии. Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций:



1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.



2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания, а не руками.



3. Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и спортом, совершать частые прогулки на свежем воздухе. Очень важно не курить в помещении, где могут находиться люди: пассивное курение пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете.



4. Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты).



5.До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку пневмония часто является осложнением ОРВИ и гриппа. Несмотря на то, что привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них протекает легче, чем у не привитых.



6. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать переохлаждений. 7. Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях.



7. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.



8. Возможен прием иммуномодулирующих препаратов, которые можно применять только по назначению врача.



9. Важно помнить, что если вы хотите оградить себя и детей от болезни, следите за своим здоровьем, ведь зачастую родители являются источником инфекции для ребенка, особенно при тех заболеваниях, которые передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, стафилококк, многие вирусные инфекции).



10. Если у вас дома или в учреждении есть кондиционер, следите за его чистотой.



Необходимо помнить: если заболели Вы или ребенок, необходимо вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением.