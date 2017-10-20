20 октября Судостроительный завод «Вымпел» спустил на воду первое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М».



– Вопрос о поставках Кометы решался в рамках встречи Президента России Владимира Путина с бизнес-сообществом региона, которая состоялась 25 апреля в Рыбинске, – отметил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – По итогам переговоров с профильным министерствам РФ, а также властями Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя было поручено рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Механизм сотрудничества с Крымом в этом направлении отрабатывался в ходе рабочего визита в Республику делегации Ярославской области в августе текущего года. В результате были достигнуты договоренности о поставке судна «Комета».



В торжественной церемонии приняли участие первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Валентина Терешкова, и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина, руководство и сотрудники завода, а также знаменитый путешественник Федор Конюхов.



– Сегодня большой праздник для всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет курсировать по Черному морю. Давайте пожелаем ей семь футов под килем, – сказала в своем приветственном слове Валентина Терешкова.



Валентина Владимировна стала крестной матерью «Кометы», выполнив добрую традицию судостроителей – разбить о борт нового судна бутылку шампанского. После спуска судно отправится в Крым для испытаний. Планируется, что уже в 2018 году оно будет курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.



«Комета 120М» проекта 23160 – скоростное судно нового поколения. Проект разработан АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева». Высокий уровень комфортности и оснащение самыми современными средствами связи и навигации, система умерения бортовой качки и способность развивать скорость до 35 узлов – все это важные факторы конкурентоспособности в сфере пассажирских перевозок. Особенно важны они для туристической территории. В планах завода – серийный выпуск таких судов.



– Всего на Черное море мы поставим порядка 20 единиц, – подчеркнул генеральный директор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков. – Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы – изготовление судов гражданского назначения. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30 процентов.