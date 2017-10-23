​Очередной выездной форум состоялся в



угличском Дворце культуры. Участие в нем приняли представители профильных областных



департаментов, регионального фонда содействия капремонту, Угличской межрайонной



прокуратуры, АО «ЯроблЕИРЦ» и ЯРОО «АСЖ «Ярославия», управляющих организаций, руководители



и жители муниципального района.



– Одним из важных направлений губернаторской



стратегии развития Ярославской области «10 точек роста» является наведение порядка



в сфере ЖКХ. Именно на это и нацелена работа форума «Ярославский управдом», – сказала



директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена



Скоробогатова.



Перед началом мероприятия она провела



осмотр технического состояния жилищного фонда Углича. По жалобе жителей на бездействие



управляющей организации ООО «УК СЖР» инспектора проверили состояние многоквартирного



дома №4 по Заводской улице. Управляющей организации выдано предписание на устранение



выявленных нарушений, будет возбуждено дело об административном правонарушении.



– Управляющая организация должна проводить



осмотры технического состояния дома и в плановом порядке выполнять необходимые работы,



но сегодня ООО «УК СЖР» приступила к работе только при виде инспекторов департамента,



– прокомментировала итоги осмотра многоквартирного дома Елена Скоробогатова.



На форуме жителями был поднят важный вопрос



о законности требования энергоснабжающей организации по оплате в 2017 году выставленных



жителям счетов за электроэнергию сверх установленных нормативов, потребленную на



общедомовые нужды (ОДН) в 2016 году. Угличский межрайонный прокурор Александр Чеховский



и первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Олег Смирнов



в режиме открытого диалога разъяснили все нюансы, принят ряд системных решений по



урегулированию проблемы завышенных начислений.



Директор департамента жилищно-коммунального



хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов



рассказал на форуме о реализации программы «Формирование комфортной городской среды»



на территории Угличского муниципального района и о функционале государственной информационной



системы ЖКХ.



– В настоящее время в Угличском районе



в ГИС ЖКХ зарегистрировано 100 процентов организаций, осуществляющих управление



многоквартирными домами, – подчеркнул Андрей Лукашов.



Участников мероприятия также интересовали



вопросы включения многоквартирных домов в программу капитального ремонта. Заместитель



директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов



Владимир Шаров рассказал, что в 2018 году в Угличском муниципальном районе планируется



провести 31 вид строительно-монтажных работ в 18 многоквартирных домах, примерная



стоимость которых составляет 42,7 миллиона рублей.



Елена Скоробогатова отметила, что ситуация



в сфере предоставления коммунальных услуг начала меняться в лучшую сторону, так



как жители региона стали реализовывать свое право выбора лучшей управляющей компании:



– Я разъясняю жителям, как проверить отчетность



работы управляющей компании, как заставить ее выполнить текущий ремонт общедомового



имущества, как формируются начисления в квитанциях или как переизбрать плохо работающую



УК. Ведь если жители платят за услуги ЖКХ, то вправе и выбирать ту организацию,



которая обслуживает лучше. В нашем департаменте только за полгода было проверено



несколько тысяч протоколов общих собраний по выбору УК. То есть «засидевшиеся» компании,



привыкшие работать неспешно и не реагировать на жалобы жителей, поняли, что могут



потерять свой бизнес, и начали работать добросовестнее.



До конца года форум должен пройти во всех



муниципальных районах Ярославской области. В большинстве он уже состоялся. Организаторы



готовят мероприятия в Мышкинском, Тутаевском и Борисоглебском МР.