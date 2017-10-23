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октября стартует совместный проект Ярославского музея-заповедника и ВГТРК «Ярославия»
«Я поведу тебя в музей». В роли экскурсоводов будут выступать корреспонденты и ведущие
телекомпании.
Сегодня
с выставкой «Мы свой, мы новый мир построим» гостей познакомит ведущая новостных
программ Марина Ромакина. Начало в 13 часов. Для того чтобы попасть в группу, необходимо
записаться на сайте vesti-yaroslavl.ru в разделе «Спецпроекты».
Экскурсантам
расскажут, как ярославцы жили в первое десятилетие после революции, как одевались
и о чем говорили. Кроме того, желающие смогут написать революционный диктант. Тех,
кто справится с этой задачей лучше всех, ждут призы и подарки от музея и телерадиокомпании.
том, как проходят экскурсии, «Ярославия» будет регулярно рассказывать в новостных
выпусках.
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вчера, 13:45
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