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октября стартует совместный проект Ярославского музея-заповедника и ВГТРК «Ярославия»

«Я поведу тебя в музей». В роли экскурсоводов будут выступать корреспонденты и ведущие

телекомпании.

Сегодня

с выставкой «Мы свой, мы новый мир построим» гостей познакомит ведущая новостных

программ Марина Ромакина. Начало в 13 часов. Для того чтобы попасть в группу, необходимо

записаться на сайте vesti-yaroslavl.ru в разделе «Спецпроекты».

Экскурсантам

расскажут, как ярославцы жили в первое десятилетие после революции, как одевались

и о чем говорили. Кроме того, желающие смогут написать революционный диктант. Тех,

кто справится с этой задачей лучше всех, ждут призы и подарки от музея и телерадиокомпании.

том, как проходят экскурсии, «Ярославия» будет регулярно рассказывать в новостных

выпусках.​

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