​В

Некрасовской ЦРБ начали работу два новых молодых специалиста: по программе

«Земский доктор» сюда трудоустроены врач общей практики и участковый педиатр.

Задача

обеспечения кадрами учреждений здравоохранения поставлена губернатором Дмитрием

Мироновым в программе социально-экономического развития региона «10 точек

роста». В этом году в медицинские организации уже трудоустроены 126 молодых

специалистов. Среди них 12 стоматологов, 9 анестезиологов-реаниматологов, 8

акушеров-гинекологов, 6 хирургов, 5 терапевтов, 6 рентгенологов, по 4

эндокринолога, офтальмолога и невролога. На должности врачей участковых служб

пришли 34 человека.

Некрасовская

центральная районная больница сегодня обслуживает более 14 тысяч жителей

региона.



Специалистов, которые пришли по программе «Земский доктор», нам очень не

хватало, особенно когда шел сезонный подъем заболеваемости, – отметила

заведующая поликлиникой Некрасовской ЦРБ Нина Аканеева. – Ежегодно сталкиваемся

с нехваткой кадров, но благодаря программе «Земский доктор» этот вопрос стал

решаться быстрее.

Детский

врач Светлана Колосова успешно прошла стажировку в поликлинике ЦРБ, а после

завершения учебы приняла решение остаться здесь работать. Ей, как молодому

специалисту, трудоустроенному в сельской местности по программе «Земский

доктор», положена субсидия – 1 миллион рублей.



Люди на селе добрее, более открытые, прислушиваются больше. Очень понравилось

здесь на практике, и уже с 1 сентября официально вступила в должность

участкового врача-педиатра, – рассказала Светлана Колосова. – Полученные

средства планирую потратить на приобретение жилья.

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