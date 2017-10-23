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Некрасовской ЦРБ начали работу два новых молодых специалиста: по программе



«Земский доктор» сюда трудоустроены врач общей практики и участковый педиатр.



Задача



обеспечения кадрами учреждений здравоохранения поставлена губернатором Дмитрием



Мироновым в программе социально-экономического развития региона «10 точек



роста». В этом году в медицинские организации уже трудоустроены 126 молодых



специалистов. Среди них 12 стоматологов, 9 анестезиологов-реаниматологов, 8



акушеров-гинекологов, 6 хирургов, 5 терапевтов, 6 рентгенологов, по 4



эндокринолога, офтальмолога и невролога. На должности врачей участковых служб



пришли 34 человека.



Некрасовская



центральная районная больница сегодня обслуживает более 14 тысяч жителей



региона.



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Специалистов, которые пришли по программе «Земский доктор», нам очень не



хватало, особенно когда шел сезонный подъем заболеваемости, – отметила



заведующая поликлиникой Некрасовской ЦРБ Нина Аканеева. – Ежегодно сталкиваемся



с нехваткой кадров, но благодаря программе «Земский доктор» этот вопрос стал



решаться быстрее.



Детский



врач Светлана Колосова успешно прошла стажировку в поликлинике ЦРБ, а после



завершения учебы приняла решение остаться здесь работать. Ей, как молодому



специалисту, трудоустроенному в сельской местности по программе «Земский



доктор», положена субсидия – 1 миллион рублей.



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Люди на селе добрее, более открытые, прислушиваются больше. Очень понравилось



здесь на практике, и уже с 1 сентября официально вступила в должность



участкового врача-педиатра, – рассказала Светлана Колосова. – Полученные



средства планирую потратить на приобретение жилья.