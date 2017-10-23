|В
Некрасовской ЦРБ начали работу два новых молодых специалиста: по программе
«Земский доктор» сюда трудоустроены врач общей практики и участковый педиатр.
Задача
обеспечения кадрами учреждений здравоохранения поставлена губернатором Дмитрием
Мироновым в программе социально-экономического развития региона «10 точек
роста». В этом году в медицинские организации уже трудоустроены 126 молодых
специалистов. Среди них 12 стоматологов, 9 анестезиологов-реаниматологов, 8
акушеров-гинекологов, 6 хирургов, 5 терапевтов, 6 рентгенологов, по 4
эндокринолога, офтальмолога и невролога. На должности врачей участковых служб
пришли 34 человека.
Некрасовская
центральная районная больница сегодня обслуживает более 14 тысяч жителей
региона.
–
Специалистов, которые пришли по программе «Земский доктор», нам очень не
хватало, особенно когда шел сезонный подъем заболеваемости, – отметила
заведующая поликлиникой Некрасовской ЦРБ Нина Аканеева. – Ежегодно сталкиваемся
с нехваткой кадров, но благодаря программе «Земский доктор» этот вопрос стал
решаться быстрее.
Детский
врач Светлана Колосова успешно прошла стажировку в поликлинике ЦРБ, а после
завершения учебы приняла решение остаться здесь работать. Ей, как молодому
специалисту, трудоустроенному в сельской местности по программе «Земский
доктор», положена субсидия – 1 миллион рублей.
–
Люди на селе добрее, более открытые, прислушиваются больше. Очень понравилось
здесь на практике, и уже с 1 сентября официально вступила в должность
участкового врача-педиатра, – рассказала Светлана Колосова. – Полученные
средства планирую потратить на приобретение жилья.
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