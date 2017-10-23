​До 1 декабря жителям региона необходимо

заплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических

лиц за прошлый год. Сделать это можно в личном кабинете на сайте nalog.ru, войдя через www.gosuslugi.ru​.

– При помощи портала государственных услуг

граждане могут платить налоги разного вида не выходя из дома при условии наличия

компьютера с доступом в Интернет, – сказала заместитель директора департамента информатизации

и связи Ярославской области Наталья Емельянова. – Для этого достаточно пройти регистрацию

и подтвердить личность в одном из 90 пунктов, список которых размещен на портале.

Сейчас на портале госуслуг в Ярославской

области зарегистрированы более 440 тысяч жителей региона, которым доступна 231 региональная

и муниципальная услуга.

– Подключиться к сервису «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц» можно одним из трех способов, – сообщила начальник

отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Ярославской области Жанна Котова. –

Можно обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющем личность,

а также с помощью квалифицированной электронной подписи либо используя реквизиты

доступа для авторизации на портале госуслуг.​

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