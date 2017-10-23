​До 1 декабря жителям региона необходимо



заплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических



лиц за прошлый год. Сделать это можно в личном кабинете на сайте nalog.ru, войдя через www.gosuslugi.ru​.



– При помощи портала государственных услуг



граждане могут платить налоги разного вида не выходя из дома при условии наличия



компьютера с доступом в Интернет, – сказала заместитель директора департамента информатизации



и связи Ярославской области Наталья Емельянова. – Для этого достаточно пройти регистрацию



и подтвердить личность в одном из 90 пунктов, список которых размещен на портале.



Сейчас на портале госуслуг в Ярославской



области зарегистрированы более 440 тысяч жителей региона, которым доступна 231 региональная



и муниципальная услуга.



– Подключиться к сервису «Личный кабинет



налогоплательщика для физических лиц» можно одним из трех способов, – сообщила начальник



отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Ярославской области Жанна Котова. –



Можно обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющем личность,



а также с помощью квалифицированной электронной подписи либо используя реквизиты



доступа для авторизации на портале госуслуг.​