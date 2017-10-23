|До 1 декабря жителям региона необходимо
заплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических
лиц за прошлый год. Сделать это можно в личном кабинете на сайте nalog.ru, войдя через www.gosuslugi.ru.
– При помощи портала государственных услуг
граждане могут платить налоги разного вида не выходя из дома при условии наличия
компьютера с доступом в Интернет, – сказала заместитель директора департамента информатизации
и связи Ярославской области Наталья Емельянова. – Для этого достаточно пройти регистрацию
и подтвердить личность в одном из 90 пунктов, список которых размещен на портале.
Сейчас на портале госуслуг в Ярославской
области зарегистрированы более 440 тысяч жителей региона, которым доступна 231 региональная
и муниципальная услуга.
– Подключиться к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» можно одним из трех способов, – сообщила начальник
отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Ярославской области Жанна Котова. –
Можно обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющем личность,
а также с помощью квалифицированной электронной подписи либо используя реквизиты
доступа для авторизации на портале госуслуг.
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