​В рамках реализации дорожной карты Ярославской

области по улучшению инвестиционного климата проведены работы по развитию информационной

системы поддержки застройщиков «ИнфоСтрой76» (http://infostroy.gis76.ru).

«ИнфоСтрой76» – это публичный общедоступный

сервис о получении исходно-разрешительной документации на строительство. Его задача

– предоставить актуальную и достоверную информацию об органах местного самоуправления

и иных органах и организациях, ответственных лицах, готовящих, оформляющих, выдающих

документацию для строительства и ввода объектов в эксплуатацию, положениях нормативных

актов, регулирующих процесс.

– Пользуясь информационной системой, застройщик

получает подробную информацию о том, какие шаги и в какой последовательности необходимо

сделать, к каким конкретно должностным лицам обратиться и какие документы представить

для реализации строительного проекта, – отметил директор департамента информатизации

и связи Михаил Городилов. – «ИнфоСтрой76» ведет застройщика по всем этапам строительного

процесса и позволяет ему оформлять все действия строго в соответствии с действующим

градостроительным законодательством.

В ходе работ по улучшению системы в 2017

году реализована возможность получать информацию о порядке технологического присоединения

к электрическим сетям и контактах сетевых организаций в зависимости от местонахождения

объекта. В случае необходимости пользователь может без дополнительных поисков перейти

по ссылке на сайт сетевой организации для консультации по вопросам технологического

присоединения, расчета стоимости и подачи заявки на технологическое присоединение.

Кроме того, в системе появились контакты организаций, оказывающих услуги газоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, привязанные к месту размещения объекта.

В числе новшеств также калькулятор длительности

согласовательных процедур, который уже на стадии начала строительства позволит начинающему

застройщику достаточно точно оценить сроки оформления необходимых документов и согласований,

получения услуг технологического присоединения.

Наконец, после модернизации «ИнфоСтрой76»

получил новый, более понятный и удобный для пользователя, а также стилистически

выдержанный облик.

Обновление информации в «ИнфоСтрой76»

обеспечивают департамент строительства и департамент жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и регулирования тарифов. Техническое сопровождение и работы по развитию

его возможностей осуществляет департамент информатизации и связи Ярославской области.​

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