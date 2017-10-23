​В рамках реализации дорожной карты Ярославской



области по улучшению инвестиционного климата проведены работы по развитию информационной



системы поддержки застройщиков «ИнфоСтрой76» (http://infostroy.gis76.ru).



«ИнфоСтрой76» – это публичный общедоступный



сервис о получении исходно-разрешительной документации на строительство. Его задача



– предоставить актуальную и достоверную информацию об органах местного самоуправления



и иных органах и организациях, ответственных лицах, готовящих, оформляющих, выдающих



документацию для строительства и ввода объектов в эксплуатацию, положениях нормативных



актов, регулирующих процесс.



– Пользуясь информационной системой, застройщик



получает подробную информацию о том, какие шаги и в какой последовательности необходимо



сделать, к каким конкретно должностным лицам обратиться и какие документы представить



для реализации строительного проекта, – отметил директор департамента информатизации



и связи Михаил Городилов. – «ИнфоСтрой76» ведет застройщика по всем этапам строительного



процесса и позволяет ему оформлять все действия строго в соответствии с действующим



градостроительным законодательством.



В ходе работ по улучшению системы в 2017



году реализована возможность получать информацию о порядке технологического присоединения



к электрическим сетям и контактах сетевых организаций в зависимости от местонахождения



объекта. В случае необходимости пользователь может без дополнительных поисков перейти



по ссылке на сайт сетевой организации для консультации по вопросам технологического



присоединения, расчета стоимости и подачи заявки на технологическое присоединение.



Кроме того, в системе появились контакты организаций, оказывающих услуги газоснабжения,



водоснабжения и водоотведения, привязанные к месту размещения объекта.



В числе новшеств также калькулятор длительности



согласовательных процедур, который уже на стадии начала строительства позволит начинающему



застройщику достаточно точно оценить сроки оформления необходимых документов и согласований,



получения услуг технологического присоединения.



Наконец, после модернизации «ИнфоСтрой76»



получил новый, более понятный и удобный для пользователя, а также стилистически



выдержанный облик.



Обновление информации в «ИнфоСтрой76»



обеспечивают департамент строительства и департамент жилищно-коммунального хозяйства,



энергетики и регулирования тарифов. Техническое сопровождение и работы по развитию



его возможностей осуществляет департамент информатизации и связи Ярославской области.​