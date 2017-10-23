|В рамках реализации дорожной карты Ярославской
области по улучшению инвестиционного климата проведены работы по развитию информационной
системы поддержки застройщиков «ИнфоСтрой76» (http://infostroy.gis76.ru).
«ИнфоСтрой76» – это публичный общедоступный
сервис о получении исходно-разрешительной документации на строительство. Его задача
– предоставить актуальную и достоверную информацию об органах местного самоуправления
и иных органах и организациях, ответственных лицах, готовящих, оформляющих, выдающих
документацию для строительства и ввода объектов в эксплуатацию, положениях нормативных
актов, регулирующих процесс.
– Пользуясь информационной системой, застройщик
получает подробную информацию о том, какие шаги и в какой последовательности необходимо
сделать, к каким конкретно должностным лицам обратиться и какие документы представить
для реализации строительного проекта, – отметил директор департамента информатизации
и связи Михаил Городилов. – «ИнфоСтрой76» ведет застройщика по всем этапам строительного
процесса и позволяет ему оформлять все действия строго в соответствии с действующим
градостроительным законодательством.
В ходе работ по улучшению системы в 2017
году реализована возможность получать информацию о порядке технологического присоединения
к электрическим сетям и контактах сетевых организаций в зависимости от местонахождения
объекта. В случае необходимости пользователь может без дополнительных поисков перейти
по ссылке на сайт сетевой организации для консультации по вопросам технологического
присоединения, расчета стоимости и подачи заявки на технологическое присоединение.
Кроме того, в системе появились контакты организаций, оказывающих услуги газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, привязанные к месту размещения объекта.
В числе новшеств также калькулятор длительности
согласовательных процедур, который уже на стадии начала строительства позволит начинающему
застройщику достаточно точно оценить сроки оформления необходимых документов и согласований,
получения услуг технологического присоединения.
Наконец, после модернизации «ИнфоСтрой76»
получил новый, более понятный и удобный для пользователя, а также стилистически
выдержанный облик.
Обновление информации в «ИнфоСтрой76»
обеспечивают департамент строительства и департамент жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов. Техническое сопровождение и работы по развитию
его возможностей осуществляет департамент информатизации и связи Ярославской области.
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вчера, 14:15
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