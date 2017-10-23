|В Ярославской области завершилась всероссийская
акция «Живи, лес». Благодаря активному участию жителей региона в ее рамках на площади
14,8 гектара высажено 45,2 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели.
Старт акции 3 октября дал губернатор Дмитрий
Миронов. Вместе с жителями поселка Приозерного Ростовского района было высажено
8 тысяч молодых сосен на площади 2,5 гектара. Сейчас мероприятия по посадке деревьев
завершены во всех муниципальных районах.
– Впервые за много лет акция «Живи, лес»
прошла в нашем регионе так масштабно и с максимальным участием граждан. Это важный
вклад и в лесовосстановление, и в эковоспитание молодого поколения, – подчеркнул
заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.
Всего в рамках весеннего и осеннего этапов
социальных акций с участием жителей Ярославского региона высажено 83,2 тысячи молодых
деревьев на площади 23,4 гектара. Впервые за последние годы объемы лесовосстановления
сравняются с объемами вырубок.
– Особенно важно, что все сеянцы и саженцы,
используемые при лесовосстановлении, выращены в этом году в местных питомниках
– даниловском и петровском, возрождением которых мы активно занимаемся, – сообщил
директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. –
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