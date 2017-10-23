​В Ярославской области завершилась всероссийская

акция «Живи, лес». Благодаря активному участию жителей региона в ее рамках на площади

14,8 гектара высажено 45,2 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели.

Старт акции 3 октября дал губернатор Дмитрий

Миронов. Вместе с жителями поселка Приозерного Ростовского района было высажено

8 тысяч молодых сосен на площади 2,5 гектара. Сейчас мероприятия по посадке деревьев

завершены во всех муниципальных районах.

– Впервые за много лет акция «Живи, лес»

прошла в нашем регионе так масштабно и с максимальным участием граждан. Это важный

вклад и в лесовосстановление, и в эковоспитание молодого поколения, – подчеркнул

заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

Всего в рамках весеннего и осеннего этапов

социальных акций с участием жителей Ярославского региона высажено 83,2 тысячи молодых

деревьев на площади 23,4 гектара. Впервые за последние годы объемы лесовосстановления

сравняются с объемами вырубок.

– Особенно важно, что все сеянцы и саженцы,

используемые при лесовосстановлении, выращены в этом году в местных питомниках

– даниловском и петровском, возрождением которых мы активно занимаемся, – сообщил

директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. –

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