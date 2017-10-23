|С июля 2012 года на территории
Ярославской области работает подразделение департамента жилищного обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации – территориальное отделение
управления «Западрегионжилье» Министерства обороны РФ. Благодаря его
деятельности за 5 лет исполнены социальные обязательства по предоставлению
жилья в отношении 968 военнослужащих.
Из них 445 получили квартиры,
жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты. Очередь, даже с
учетом прироста на 217 человек, уменьшилась в 6,8 раза. Сейчас в ней 97 семей.
Так как с 2016 года Минобороны России
не заключает новых государственных контрактов на строительство многоквартирных
домов, основной формой обеспечения в этой сфере становится жилищная субсидия,
внедренная в 2014 году. За прошедшее время из бюджета на ее предоставление
военнослужащим Ярославской области выделено более 932 миллионов рублей,
средства получили 176 человек.
Благодаря субсидии у военнослужащих
появилась свобода выбора – не только региона, но и дома или квартиры. Размер
субсидии зависит от количества членов семьи и в среднем составляет от 5,5 до 9
миллионов рублей.
Служебным жильем в Ярославской
области за 5 лет обеспечены 523 военнослужащих. В 2015 году по инициативе
Минобороны России размер компенсации за наем (поднаем) жилых помещений офицерам
и прапорщикам увеличен в 3,3 раза – в среднем до 17,6 тысячи рублей в месяц на
одну семью. Это позволило компенсировать более 90% фактических затрат за наем
(поднаем) жилья.
Департамент жилищного обеспечения
провел работу по внесению изменений в нормативные правовые акты. Это, в
частности, позволило предоставлять военнослужащим квартиры в собственность
бесплатно, как альтернативу заключению договора социального найма, обеспечивать
жилыми помещениями (жилищными субсидиями) вне очереди военнослужащих, имеющих
троих и более детей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих. Также при
предоставлении жилых помещений стала учитываться площадь, полагавшаяся на
погибшего (умершего) военнослужащего, включая его право на дополнительную
площадь жилого помещения и т. д.
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