​С июля 2012 года на территории



Ярославской области работает подразделение департамента жилищного обеспечения



Министерства обороны Российской Федерации – территориальное отделение



управления «Западрегионжилье» Министерства обороны РФ. Благодаря его



деятельности за 5 лет исполнены социальные обязательства по предоставлению



жилья в отношении 968 военнослужащих.



Из них 445 получили квартиры,



жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты. Очередь, даже с



учетом прироста на 217 человек, уменьшилась в 6,8 раза. Сейчас в ней 97 семей.



Так как с 2016 года Минобороны России



не заключает новых государственных контрактов на строительство многоквартирных



домов, основной формой обеспечения в этой сфере становится жилищная субсидия,



внедренная в 2014 году. За прошедшее время из бюджета на ее предоставление



военнослужащим Ярославской области выделено более 932 миллионов рублей,



средства получили 176 человек.



Благодаря субсидии у военнослужащих



появилась свобода выбора – не только региона, но и дома или квартиры. Размер



субсидии зависит от количества членов семьи и в среднем составляет от 5,5 до 9



миллионов рублей.



Служебным жильем в Ярославской



области за 5 лет обеспечены 523 военнослужащих. В 2015 году по инициативе



Минобороны России размер компенсации за наем (поднаем) жилых помещений офицерам



и прапорщикам увеличен в 3,3 раза – в среднем до 17,6 тысячи рублей в месяц на



одну семью. Это позволило компенсировать более 90% фактических затрат за наем



(поднаем) жилья.



Департамент жилищного обеспечения



провел работу по внесению изменений в нормативные правовые акты. Это, в



частности, позволило предоставлять военнослужащим квартиры в собственность



бесплатно, как альтернативу заключению договора социального найма, обеспечивать



жилыми помещениями (жилищными субсидиями) вне очереди военнослужащих, имеющих



троих и более детей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих. Также при



предоставлении жилых помещений стала учитываться площадь, полагавшаяся на



погибшего (умершего) военнослужащего, включая его право на дополнительную



площадь жилого помещения и т. д.​