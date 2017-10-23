​С июля 2012 года на территории

Ярославской области работает подразделение департамента жилищного обеспечения

Министерства обороны Российской Федерации – территориальное отделение

управления «Западрегионжилье» Министерства обороны РФ. Благодаря его

деятельности за 5 лет исполнены социальные обязательства по предоставлению

жилья в отношении 968 военнослужащих.

Из них 445 получили квартиры,

жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты. Очередь, даже с

учетом прироста на 217 человек, уменьшилась в 6,8 раза. Сейчас в ней 97 семей.

Так как с 2016 года Минобороны России

не заключает новых государственных контрактов на строительство многоквартирных

домов, основной формой обеспечения в этой сфере становится жилищная субсидия,

внедренная в 2014 году. За прошедшее время из бюджета на ее предоставление

военнослужащим Ярославской области выделено более 932 миллионов рублей,

средства получили 176 человек.

Благодаря субсидии у военнослужащих

появилась свобода выбора – не только региона, но и дома или квартиры. Размер

субсидии зависит от количества членов семьи и в среднем составляет от 5,5 до 9

миллионов рублей.

Служебным жильем в Ярославской

области за 5 лет обеспечены 523 военнослужащих. В 2015 году по инициативе

Минобороны России размер компенсации за наем (поднаем) жилых помещений офицерам

и прапорщикам увеличен в 3,3 раза – в среднем до 17,6 тысячи рублей в месяц на

одну семью. Это позволило компенсировать более 90% фактических затрат за наем

(поднаем) жилья.

Департамент жилищного обеспечения

провел работу по внесению изменений в нормативные правовые акты. Это, в

частности, позволило предоставлять военнослужащим квартиры в собственность

бесплатно, как альтернативу заключению договора социального найма, обеспечивать

жилыми помещениями (жилищными субсидиями) вне очереди военнослужащих, имеющих

троих и более детей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих. Также при

предоставлении жилых помещений стала учитываться площадь, полагавшаяся на

погибшего (умершего) военнослужащего, включая его право на дополнительную

площадь жилого помещения и т. д.​

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