28 октября «Балтика-Ярославль» приглашает в гости на IVежегодный OctoberBeerFestival (18+). В этом году посетители завода смогут познакомиться с традициями знаменитых пивных фестивалей Старого Света. Мероприятие бесплатное, требуется предварительная регистрация.



В течение дня гостей OctoberBeerFestivalна «Балтике-Ярославль» ждет множество сюрпризов. Участники праздничных экскурсий узнают много нового о фестивальном пивоварении, самых значимых календарных событиях старой Европы, посвященных янтарному напитку, проверят свою смекалку, решая задачина маршруте, и эрудицию на турнире BeerQuiz.



В этот день все желающие смогут познакомиться сосновными этапами производства главного фестивального напитка и лично убедятся в высоких стандартах качества, применяемых пиву, производимому на «Балтике-Ярославль». А после – по сложившейся праздничной традиции - продегустировать известные на весь мир сорта: безалкогольное пиво №1 в России «Балтика 0», темный шварц Zatecky Gus Cerny с нотками поджаренного солода, карамели и бархатным ароматом жатецкого хмеля, титулованный портер «Балтика 6», знаменитое французское пиво Kronenbourg 1664, пшеничный вайс «Балтика 8» и модный Seth&Riley’sGARAGE – освежающий натуральный напиток в стиле Harddrink.



Особое внимание на OctoberBeerFestivalбудет уделено теме безалкогольного пива, которое стремительно набирает популярность в нашей стране, а также правилам ответственного потребления. С помощью специального тренажера-имитатора желающие смогут на себе ощутить, какие опасности таит вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Также стоит отметить, что всех поклонников знаменитого баварского фестиваля, которые придут на экскурсию в традиционных костюмах Октоберфеста, ждут специальные подарки от «Балтики».



Записаться на OctoberBeerFestiva lи узнать подробности можно на сайте http://corporate.baltika.ru/m/7797 или по телефону +7(4852) 58-32-29



Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.