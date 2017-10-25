|В
ближайшие 8 месяцев арендаторы могут приобрести земельные участки, находящиеся
в областной собственности, государственная собственность на которые не
разграничена, под расположенными на них зданиями либо сооружениями по ранее
установленной цене – 15 процентов кадастровой стоимости. С 1 июля следующего
года размер выкупа планируется увеличить до 25 процентов.
–
Соответствующее постановление сейчас разрабатывается, – сообщил директор
регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. –
Размер выкупа в Ярославской области достаточно низкий и с момента установления
ни разу не менялся. Для сравнения: в Омской области он составляет 40 процентов,
в Самарской и Курской областях – 50 процентов, в Коми и Кемеровской области –
60 процентов, в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях – 100 процентов.
Увеличение размера выкупа позволит значительно увеличить поступления в бюджет
по этой статье – в среднем в 1,7 раза по сравнению с текущими значениями, а
значит, в большем объемы будут профинансированы социально значимые для жителей
региона направления.
основном на участках, которые можно выкупить, расположены объекты недвижимости
коммерческих предприятий и организаций. Арендаторам, желающим сделать это до
повышения ставки, необходимо обратиться в органы местного самоуправления по
месту нахождения земли.
Справка
Статьей
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации установлена возможность
предоставления в собственность путем заключения договора купли-продажи
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов в определенных случаях. В частности, без
проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо
помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.
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