​В

ближайшие 8 месяцев арендаторы могут приобрести земельные участки, находящиеся

в областной собственности, государственная собственность на которые не

разграничена, под расположенными на них зданиями либо сооружениями по ранее

установленной цене – 15 процентов кадастровой стоимости. С 1 июля следующего

года размер выкупа планируется увеличить до 25 процентов.



Соответствующее постановление сейчас разрабатывается, – сообщил директор

регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. –

Размер выкупа в Ярославской области достаточно низкий и с момента установления

ни разу не менялся. Для сравнения: в Омской области он составляет 40 процентов,

в Самарской и Курской областях – 50 процентов, в Коми и Кемеровской области –

60 процентов, в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях – 100 процентов.

Увеличение размера выкупа позволит значительно увеличить поступления в бюджет

по этой статье – в среднем в 1,7 раза по сравнению с текущими значениями, а

значит, в большем объемы будут профинансированы социально значимые для жителей

региона направления.

основном на участках, которые можно выкупить, расположены объекты недвижимости

коммерческих предприятий и организаций. Арендаторам, желающим сделать это до

повышения ставки, необходимо обратиться в органы местного самоуправления по

месту нахождения земли.

Справка

Статьей

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации установлена возможность

предоставления в собственность путем заключения договора купли-продажи

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без проведения торгов в определенных случаях. В частности, без

проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых

расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо

помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.

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