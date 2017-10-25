​В



ближайшие 8 месяцев арендаторы могут приобрести земельные участки, находящиеся



в областной собственности, государственная собственность на которые не



разграничена, под расположенными на них зданиями либо сооружениями по ранее



установленной цене – 15 процентов кадастровой стоимости. С 1 июля следующего



года размер выкупа планируется увеличить до 25 процентов.



–



Соответствующее постановление сейчас разрабатывается, – сообщил директор



регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. –



Размер выкупа в Ярославской области достаточно низкий и с момента установления



ни разу не менялся. Для сравнения: в Омской области он составляет 40 процентов,



в Самарской и Курской областях – 50 процентов, в Коми и Кемеровской области –



60 процентов, в Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях – 100 процентов.



Увеличение размера выкупа позволит значительно увеличить поступления в бюджет



по этой статье – в среднем в 1,7 раза по сравнению с текущими значениями, а



значит, в большем объемы будут профинансированы социально значимые для жителей



региона направления.



основном на участках, которые можно выкупить, расположены объекты недвижимости



коммерческих предприятий и организаций. Арендаторам, желающим сделать это до



повышения ставки, необходимо обратиться в органы местного самоуправления по



месту нахождения земли.



Справка



Статьей



39.3 Земельного кодекса Российской Федерации установлена возможность



предоставления в собственность путем заключения договора купли-продажи



земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной



собственности, без проведения торгов в определенных случаях. В частности, без



проведения торгов осуществляется продажа земельных участков, на которых



расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо



помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.