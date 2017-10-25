​В стене здания первой детской больницы 1956 года

постройки обнаружена трещина.

Как прокомментировали в департаменте здравоохранения

Ярославской области, с целью обследования здания для последующего принятия

решения по его эксплуатации и в целях безопасности пациентов в качестве

временной меры госпитализируют в другие медицинские организации города

Ярославля.

Амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена

в другие поликлинические подразделения этой же больницы.

В настоящее время в детской больнице проводится

строительная экспертиза.

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