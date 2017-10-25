​В стене здания первой детской больницы 1956 года



постройки обнаружена трещина.



Как прокомментировали в департаменте здравоохранения



Ярославской области, с целью обследования здания для последующего принятия



решения по его эксплуатации и в целях безопасности пациентов в качестве



временной меры госпитализируют в другие медицинские организации города



Ярославля.



Амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена



в другие поликлинические подразделения этой же больницы.



В настоящее время в детской больнице проводится



строительная экспертиза.