|В стене здания первой детской больницы 1956 года
постройки обнаружена трещина.
Как прокомментировали в департаменте здравоохранения
Ярославской области, с целью обследования здания для последующего принятия
решения по его эксплуатации и в целях безопасности пациентов в качестве
временной меры госпитализируют в другие медицинские организации города
Ярославля.
Амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена
в другие поликлинические подразделения этой же больницы.
В настоящее время в детской больнице проводится
строительная экспертиза.
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