​Доходы



областной казны на 2018 год запланированы в размере 59 миллиардов рублей.



Столько же составят расходы, причем порядка 40 процентов средств будет



направлено на решение социальных вопросов.



Такие



цифры сегодня были озвучены на заседании Правительства региона при обсуждении



проекта закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 –



2020 годов».



–



Наша задача – подготовить такой проект бюджета, который был бы в первую очередь



ориентирован на решение социальных задач, реализацию стратегических инициатив



Президента Российской Федерации и развитие экономики региона, – подчеркнул



председатель Правительства Дмитрий Степаненко. – Областной бюджет сформирован



бездефицитным, что полностью соответствует политике по сдерживанию роста



государственного долга региона, определенной губернатором.



На



2019 год доходы и расходы запланированы в объеме по 61,7 миллиарда рублей, в



2020 году – по 66,2 миллиарда.



–



Согласно проекту главного финансового документа области, расходы не превысят



доходы. Таким образом, на очередной год и на плановый период сформирован



бездефицитный бюджет, – сообщил и. о. директора регионального департамента



финансов Алексей Долгов.