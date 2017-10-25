​В

2018 году собственные доходы региона составят 54,9 миллиарда рублей. Основные

источники пополнения казны: налог на доходы физических лиц – 29,7 процента,

налог на прибыль – 29,1 процента, акцизы – 20,7 процента.

Поступления

из федеральных источников в следующем году прогнозируются в объеме более 4

миллиардов рублей. Это отражено в проекте закона «Об областном бюджете на 2018

год и на плановый период 2019 – 2020 годов».

Как

отметил и. о. директора регионального департамента финансов Алексей Долгов,

вероятно, что размер федеральной поддержки будет больше запланированного.



Так, при формировании бюджета на 2017 год в первоначальной редакции федеральные

средства были предусмотрены в объеме 3,5 миллиарда рублей. В результате работы

Правительства области за счет дополнительных поступлений эта поддержка

увеличилась до 8,4 миллиарда рублей, – сообщил Алексей Долгов. – Сегодня можно

уже предварительно говорить о том, что в следующем году дополнительно поступит

2 миллиарда рублей.

Порядка

миллиарда рублей из этих средств планируется направить на развитие

агропромышленного комплекса региона, более 700 миллионов – на реализацию в

Ярославской области приоритетного федерального проекта «Безопасные и

качественные дороги». Субсидия на поддержку промпарка «Мастер» составит 113

миллионов рублей. На подготовку к Чемпионату мира по футболу предусмотрено 40

миллионов рублей и 43 миллиона – на строительство детского сада в микрорайоне

«Яблоневый посад» Ярославля.

Дополнительные

поступления в бюджет региона – 123 миллиона рублей – также ожидаются в

результате реализации новых инвестиционных проектов ПАО «Вымпелком», ООО

«Тева», ООО «Органик Фуд», ЗАО «Угличский завод точного машиностроения», ООО

«Аквапарк», ООО «Собрание».

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