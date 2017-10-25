|В
2018 году собственные доходы региона составят 54,9 миллиарда рублей. Основные
источники пополнения казны: налог на доходы физических лиц – 29,7 процента,
налог на прибыль – 29,1 процента, акцизы – 20,7 процента.
Поступления
из федеральных источников в следующем году прогнозируются в объеме более 4
миллиардов рублей. Это отражено в проекте закона «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 – 2020 годов».
Как
отметил и. о. директора регионального департамента финансов Алексей Долгов,
вероятно, что размер федеральной поддержки будет больше запланированного.
–
Так, при формировании бюджета на 2017 год в первоначальной редакции федеральные
средства были предусмотрены в объеме 3,5 миллиарда рублей. В результате работы
Правительства области за счет дополнительных поступлений эта поддержка
увеличилась до 8,4 миллиарда рублей, – сообщил Алексей Долгов. – Сегодня можно
уже предварительно говорить о том, что в следующем году дополнительно поступит
2 миллиарда рублей.
Порядка
миллиарда рублей из этих средств планируется направить на развитие
агропромышленного комплекса региона, более 700 миллионов – на реализацию в
Ярославской области приоритетного федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги». Субсидия на поддержку промпарка «Мастер» составит 113
миллионов рублей. На подготовку к Чемпионату мира по футболу предусмотрено 40
миллионов рублей и 43 миллиона – на строительство детского сада в микрорайоне
«Яблоневый посад» Ярославля.
Дополнительные
поступления в бюджет региона – 123 миллиона рублей – также ожидаются в
результате реализации новых инвестиционных проектов ПАО «Вымпелком», ООО
«Тева», ООО «Органик Фуд», ЗАО «Угличский завод точного машиностроения», ООО
«Аквапарк», ООО «Собрание».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:00
16 просмотров
2017.10.25 В Ярославской области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ2017.10.25 Строительство биатлонного стрельбища в «Демино» планируется завершить уже в этом году2017.10.25 Максим Авдеев: «Взаимодействие с бизнесом будем выстраивать в ручном режиме»2017.10.25 Областной бюджет в следующем году сохранит социальную направленность2017.10.25 Проведена актуализация региональной программы капитального ремонта домов