​В



2018 году собственные доходы региона составят 54,9 миллиарда рублей. Основные



источники пополнения казны: налог на доходы физических лиц – 29,7 процента,



налог на прибыль – 29,1 процента, акцизы – 20,7 процента.



Поступления



из федеральных источников в следующем году прогнозируются в объеме более 4



миллиардов рублей. Это отражено в проекте закона «Об областном бюджете на 2018



год и на плановый период 2019 – 2020 годов».



Как



отметил и. о. директора регионального департамента финансов Алексей Долгов,



вероятно, что размер федеральной поддержки будет больше запланированного.



–



Так, при формировании бюджета на 2017 год в первоначальной редакции федеральные



средства были предусмотрены в объеме 3,5 миллиарда рублей. В результате работы



Правительства области за счет дополнительных поступлений эта поддержка



увеличилась до 8,4 миллиарда рублей, – сообщил Алексей Долгов. – Сегодня можно



уже предварительно говорить о том, что в следующем году дополнительно поступит



2 миллиарда рублей.



Порядка



миллиарда рублей из этих средств планируется направить на развитие



агропромышленного комплекса региона, более 700 миллионов – на реализацию в



Ярославской области приоритетного федерального проекта «Безопасные и



качественные дороги». Субсидия на поддержку промпарка «Мастер» составит 113



миллионов рублей. На подготовку к Чемпионату мира по футболу предусмотрено 40



миллионов рублей и 43 миллиона – на строительство детского сада в микрорайоне



«Яблоневый посад» Ярославля.



Дополнительные



поступления в бюджет региона – 123 миллиона рублей – также ожидаются в



результате реализации новых инвестиционных проектов ПАО «Вымпелком», ООО



«Тева», ООО «Органик Фуд», ЗАО «Угличский завод точного машиностроения», ООО



«Аквапарк», ООО «Собрание».