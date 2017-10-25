​Проект актуализированной региональной



программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской



области на 2014 – 2043 годы был представлен сегодня на заседании Ярославской областной



Думы директором областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики



и регулирования тарифов Андреем Лукашовым.



В документе уточнен адресный перечень



многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта



общего имущества.



– В процессе реализации программы не всегда



учитывалось реальное состояние домов, – отметил Андрей Лукашов. – В результате дома



в лучшем состоянии попадают в программу раньше, чем здания с сильным физическим



износом основных конструктивных элементов. В процессе актуализации программы идет



устранение неточностей, а также изменение сроков проведения капремонта некоторых



домов – тех, где он объективно требуется.



В рамках актуализации из программы исключено



26 объектов, из которых 21 признан аварийным и подлежащим сносу. Дополнительно в



программу капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области на 2014



– 2043 годы включено 27 жилых зданий, которые были выявлены по итогам мониторинга



технического состояния. Также в список попали дома, введенные в эксплуатацию после



строительства или реконструкции.



В 2017 году в Ярославской области проводится



капитальный ремонт 646 многоквартирных домов. На реализацию программных мероприятий



предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей.