​Проект актуализированной региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской

области на 2014 – 2043 годы был представлен сегодня на заседании Ярославской областной

Думы директором областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики

и регулирования тарифов Андреем Лукашовым.

В документе уточнен адресный перечень

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

общего имущества.

– В процессе реализации программы не всегда

учитывалось реальное состояние домов, – отметил Андрей Лукашов. – В результате дома

в лучшем состоянии попадают в программу раньше, чем здания с сильным физическим

износом основных конструктивных элементов. В процессе актуализации программы идет

устранение неточностей, а также изменение сроков проведения капремонта некоторых

домов – тех, где он объективно требуется.

В рамках актуализации из программы исключено

26 объектов, из которых 21 признан аварийным и подлежащим сносу. Дополнительно в

программу капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области на 2014

– 2043 годы включено 27 жилых зданий, которые были выявлены по итогам мониторинга

технического состояния. Также в список попали дома, введенные в эксплуатацию после

строительства или реконструкции.

В 2017 году в Ярославской области проводится

капитальный ремонт 646 многоквартирных домов. На реализацию программных мероприятий

предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей.

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