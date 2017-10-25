|Проект актуализированной региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской
области на 2014 – 2043 годы был представлен сегодня на заседании Ярославской областной
Думы директором областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Андреем Лукашовым.
В документе уточнен адресный перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта
общего имущества.
– В процессе реализации программы не всегда
учитывалось реальное состояние домов, – отметил Андрей Лукашов. – В результате дома
в лучшем состоянии попадают в программу раньше, чем здания с сильным физическим
износом основных конструктивных элементов. В процессе актуализации программы идет
устранение неточностей, а также изменение сроков проведения капремонта некоторых
домов – тех, где он объективно требуется.
В рамках актуализации из программы исключено
26 объектов, из которых 21 признан аварийным и подлежащим сносу. Дополнительно в
программу капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области на 2014
– 2043 годы включено 27 жилых зданий, которые были выявлены по итогам мониторинга
технического состояния. Также в список попали дома, введенные в эксплуатацию после
строительства или реконструкции.
В 2017 году в Ярославской области проводится
капитальный ремонт 646 многоквартирных домов. На реализацию программных мероприятий
предусмотрено более 1,5 миллиарда рублей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
12 просмотров
2017.10.25 В Ярославской области зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ2017.10.25 Строительство биатлонного стрельбища в «Демино» планируется завершить уже в этом году2017.10.25 Максим Авдеев: «Взаимодействие с бизнесом будем выстраивать в ручном режиме»2017.10.25 Областной бюджет в следующем году сохранит социальную направленность2017.10.25 В 2018 году Ярославская область планирует получить из федерального центра более 4 миллиардов рублей