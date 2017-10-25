​В проекте



закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020



годов» в полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов



Президента РФ, исполнение мер социальной поддержки населения, а также выплату



заработной платы бюджетникам.



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Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность, – подчеркнул



председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – В расходы следующего



года мы закладываем порядка 200 миллионов рублей на ремонт объектов



здравоохранения и образования. Хотел бы отметить, что несколько лет подряд этим



вопросам не уделялось должного внимания. Кроме того, приступим к строительству



хирургического корпуса онкологической больницы и детского сада в Ярославле.



Строительство



нового корпуса онкобольницы, биатлонного центра «Демино», реконструкция



спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу – приоритетные направления



адресной инвестиционной программы области. Расходы на ее реализацию в 2018 году



составят 1,9 миллиарда рублей.



За



счет средств программы планируется завершить строительство нового учебного



здания школы №43 в Ярославле, а также детских садов в Угличе и Данилове.



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Будет также продолжена реализация программ строительства и реконструкции



дорожной сети. Весной запланирован ввод нового моста через реку Которосль в



Ярославле, – сообщил Дмитрий Степаненко.



Кроме



того, в приоритете финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:



строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей,



новых котельных, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей



канализации.



2019 – 2020 годах планируется строительство зданий образовательных организаций



в Рыбинске, Ярославле и Данилове с участием средств федерального бюджета.