|В проекте
закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020
годов» в полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов
Президента РФ, исполнение мер социальной поддержки населения, а также выплату
заработной платы бюджетникам.
–
Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность, – подчеркнул
председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – В расходы следующего
года мы закладываем порядка 200 миллионов рублей на ремонт объектов
здравоохранения и образования. Хотел бы отметить, что несколько лет подряд этим
вопросам не уделялось должного внимания. Кроме того, приступим к строительству
хирургического корпуса онкологической больницы и детского сада в Ярославле.
Строительство
нового корпуса онкобольницы, биатлонного центра «Демино», реконструкция
спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу – приоритетные направления
адресной инвестиционной программы области. Расходы на ее реализацию в 2018 году
составят 1,9 миллиарда рублей.
За
счет средств программы планируется завершить строительство нового учебного
здания школы №43 в Ярославле, а также детских садов в Угличе и Данилове.
–
Будет также продолжена реализация программ строительства и реконструкции
дорожной сети. Весной запланирован ввод нового моста через реку Которосль в
Ярославле, – сообщил Дмитрий Степаненко.
Кроме
того, в приоритете финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:
строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей,
новых котельных, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей
канализации.
2019 – 2020 годах планируется строительство зданий образовательных организаций
в Рыбинске, Ярославле и Данилове с участием средств федерального бюджета.
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