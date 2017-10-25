​В проекте

закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020

годов» в полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов

Президента РФ, исполнение мер социальной поддержки населения, а также выплату

заработной платы бюджетникам.



Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность, – подчеркнул

председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. – В расходы следующего

года мы закладываем порядка 200 миллионов рублей на ремонт объектов

здравоохранения и образования. Хотел бы отметить, что несколько лет подряд этим

вопросам не уделялось должного внимания. Кроме того, приступим к строительству

хирургического корпуса онкологической больницы и детского сада в Ярославле.

Строительство

нового корпуса онкобольницы, биатлонного центра «Демино», реконструкция

спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу – приоритетные направления

адресной инвестиционной программы области. Расходы на ее реализацию в 2018 году

составят 1,9 миллиарда рублей.

За

счет средств программы планируется завершить строительство нового учебного

здания школы №43 в Ярославле, а также детских садов в Угличе и Данилове.



Будет также продолжена реализация программ строительства и реконструкции

дорожной сети. Весной запланирован ввод нового моста через реку Которосль в

Ярославле, – сообщил Дмитрий Степаненко.

Кроме

того, в приоритете финансирование объектов коммунальной инфраструктуры:

строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей,

новых котельных, очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей

канализации.

2019 – 2020 годах планируется строительство зданий образовательных организаций

в Рыбинске, Ярославле и Данилове с участием средств федерального бюджета.

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