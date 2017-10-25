|Специалисты инвестиционного блока Правительства
Ярославской области будут проводить регулярные встречи с бизнес-сообществом в муниципальных
районах. Об этом заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев
сообщил на очередном совещании с советом Торгово-промышленной палаты Ярославской
области.
– Это системный формат взаимодействия
с бизнесом, – пояснил Максим Авдеев. – Тематика встреч будет довольно широкой, поскольку
предприниматели в отдаленных населенных пунктах не всегда имеют возможность оперативно
обратиться непосредственно в структуры инвестблока. Между тем мы должны понимать,
с какими проблемами сталкивается бизнес в том или ином районе, что нужно предприятиям,
какую помощь и поддержку мы можем им оказать. Ну и, соответственно, делать это.
Причем если потребуется, то и в ручном режиме.
Максим Авдеев уточнил, что эта работа
рассчитана в первую очередь на субъекты малого и среднего предпринимательства. Именно
они сегодня требуют максимального участия со стороны органов власти. Поэтому встречи
с предпринимателями в районах будут проводиться на постоянной основе. Запланировано,
что в них примут участие также представители ЯрТПП и других общественных организаций
в сфере бизнеса.
– Важно как определить общие для бизнес-сообщества
проблемы, так и помочь предпринимателям в решении конкретных вопросов, – отметил
президент правления ЯрТПП Сергей Кузенев. – Мы рассчитываем, что этот диалог будет
открытым и результативным.
Участники совещания предложили создать
оперативный штаб по рассмотрению обращений предпринимателей и проблем бизнес-сообщества.
Также в рамках совещания были обозначены основные болевые точки в экономике региона,
по мнению предпринимателей. В их числе – подготовка кадров, оказание предприятиям
государственной поддержки в рамках технического перевооружения, рост тарифов на
электроэнергию для производственных организаций. Решать эти вопросы Правительство
области будет совместно с предпринимательским сообществом. В ближайшее время члены
ЯрТПП намерены представить в инвестблок конкретные предложения.
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