​Специалисты инвестиционного блока Правительства



Ярославской области будут проводить регулярные встречи с бизнес-сообществом в муниципальных



районах. Об этом заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев



сообщил на очередном совещании с советом Торгово-промышленной палаты Ярославской



области.



– Это системный формат взаимодействия



с бизнесом, – пояснил Максим Авдеев. – Тематика встреч будет довольно широкой, поскольку



предприниматели в отдаленных населенных пунктах не всегда имеют возможность оперативно



обратиться непосредственно в структуры инвестблока. Между тем мы должны понимать,



с какими проблемами сталкивается бизнес в том или ином районе, что нужно предприятиям,



какую помощь и поддержку мы можем им оказать. Ну и, соответственно, делать это.



Причем если потребуется, то и в ручном режиме.



Максим Авдеев уточнил, что эта работа



рассчитана в первую очередь на субъекты малого и среднего предпринимательства. Именно



они сегодня требуют максимального участия со стороны органов власти. Поэтому встречи



с предпринимателями в районах будут проводиться на постоянной основе. Запланировано,



что в них примут участие также представители ЯрТПП и других общественных организаций



в сфере бизнеса.



– Важно как определить общие для бизнес-сообщества



проблемы, так и помочь предпринимателям в решении конкретных вопросов, – отметил



президент правления ЯрТПП Сергей Кузенев. – Мы рассчитываем, что этот диалог будет



открытым и результативным.



Участники совещания предложили создать



оперативный штаб по рассмотрению обращений предпринимателей и проблем бизнес-сообщества.



Также в рамках совещания были обозначены основные болевые точки в экономике региона,



по мнению предпринимателей. В их числе – подготовка кадров, оказание предприятиям



государственной поддержки в рамках технического перевооружения, рост тарифов на



электроэнергию для производственных организаций. Решать эти вопросы Правительство



области будет совместно с предпринимательским сообществом. В ближайшее время члены



ЯрТПП намерены представить в инвестблок конкретные предложения.