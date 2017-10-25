​Специалисты инвестиционного блока Правительства

Ярославской области будут проводить регулярные встречи с бизнес-сообществом в муниципальных

районах. Об этом заместитель председателя регионального Правительства Максим Авдеев

сообщил на очередном совещании с советом Торгово-промышленной палаты Ярославской

области.

– Это системный формат взаимодействия

с бизнесом, – пояснил Максим Авдеев. – Тематика встреч будет довольно широкой, поскольку

предприниматели в отдаленных населенных пунктах не всегда имеют возможность оперативно

обратиться непосредственно в структуры инвестблока. Между тем мы должны понимать,

с какими проблемами сталкивается бизнес в том или ином районе, что нужно предприятиям,

какую помощь и поддержку мы можем им оказать. Ну и, соответственно, делать это.

Причем если потребуется, то и в ручном режиме.

Максим Авдеев уточнил, что эта работа

рассчитана в первую очередь на субъекты малого и среднего предпринимательства. Именно

они сегодня требуют максимального участия со стороны органов власти. Поэтому встречи

с предпринимателями в районах будут проводиться на постоянной основе. Запланировано,

что в них примут участие также представители ЯрТПП и других общественных организаций

в сфере бизнеса.

– Важно как определить общие для бизнес-сообщества

проблемы, так и помочь предпринимателям в решении конкретных вопросов, – отметил

президент правления ЯрТПП Сергей Кузенев. – Мы рассчитываем, что этот диалог будет

открытым и результативным.

Участники совещания предложили создать

оперативный штаб по рассмотрению обращений предпринимателей и проблем бизнес-сообщества.

Также в рамках совещания были обозначены основные болевые точки в экономике региона,

по мнению предпринимателей. В их числе – подготовка кадров, оказание предприятиям

государственной поддержки в рамках технического перевооружения, рост тарифов на

электроэнергию для производственных организаций. Решать эти вопросы Правительство

области будет совместно с предпринимательским сообществом. В ближайшее время члены

ЯрТПП намерены представить в инвестблок конкретные предложения.

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