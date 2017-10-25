|Сегодня в ЦЛС «Демино» состоялось выездное
совещание, посвященное строительству в «Демино» регионального центра по лыжным гонкам
и биатлону. В мероприятии приняли участие представители администрации города
Рыбинска, департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской
области и главный специалист отдела контроля за ходом строительства объектов ФГУП
«Дирекция программы» Артемий Баласанян, курирующий объект по линии Министерства
спорта.
Строительство центра рассчитано на два
года. В текущем планируется завершить биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест
с выделением адаптированной площадки для инвалидов. Делегация проверила ход работ,
на месте оценив их темпы и масштабы.
– Со стороны Министерства спорта идет
контроль строительства, сроков ввода объекта в эксплуатацию, исполнения обязательств
со стороны субъекта – Ярославской области. На данном этапе результат устраивает,
– сказал Артемий Баласанян. – Надеюсь, что все запланированное будет выполнено до
конца года, и в 2018-м кластер примет спортсменов и зрителей.
Как сообщил заместитель начальника управления
строительства администрации Рыбинска Михаил Миронов, уже выполнены дренаж территории
под стрельбищем, бетонирование фундамента, стен, а также основания мишеней, сформировано
щебеночное основание площадки. Идут монтаж металлоконструкций с пулезащитным остеклением,
прокладка коммуникаций под информационные сети.
Также начались работы по оборудованию
комнаты для хранения оружия и патронов. Она будет расположена в цокольном этаже
здания пресс-центра. Технические требования к помещению согласованы Росгвардией.
Второй этап строительства объекта запланирован
на 2018 год. Будут созданы системы наружного освещения и искусственного оснежения,
проведены реконструкция лыжероллерной трассы и продление лыжной трассы биатлонного
комплекса.
Строительство регионального центра по
лыжным гонкам и биатлону идет по федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Финансирование объекта
осуществляется из трех бюджетов – федерального, регионального и местного. Стоимость
двухлетнего проекта – 200 миллионов рублей.
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