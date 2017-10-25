​Сегодня в ЦЛС «Демино» состоялось выездное

совещание, посвященное строительству в «Демино» регионального центра по лыжным гонкам

и биатлону. В мероприятии приняли участие представители администрации города

Рыбинска, департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской

области и главный специалист отдела контроля за ходом строительства объектов ФГУП

«Дирекция программы» Артемий Баласанян, курирующий объект по линии Министерства

спорта.

Строительство центра рассчитано на два

года. В текущем планируется завершить биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест

с выделением адаптированной площадки для инвалидов. Делегация проверила ход работ,

на месте оценив их темпы и масштабы.

– Со стороны Министерства спорта идет

контроль строительства, сроков ввода объекта в эксплуатацию, исполнения обязательств

со стороны субъекта – Ярославской области. На данном этапе результат устраивает,

– сказал Артемий Баласанян. – Надеюсь, что все запланированное будет выполнено до

конца года, и в 2018-м кластер примет спортсменов и зрителей.

Как сообщил заместитель начальника управления

строительства администрации Рыбинска Михаил Миронов, уже выполнены дренаж территории

под стрельбищем, бетонирование фундамента, стен, а также основания мишеней, сформировано

щебеночное основание площадки. Идут монтаж металлоконструкций с пулезащитным остеклением,

прокладка коммуникаций под информационные сети.

Также начались работы по оборудованию

комнаты для хранения оружия и патронов. Она будет расположена в цокольном этаже

здания пресс-центра. Технические требования к помещению согласованы Росгвардией.

Второй этап строительства объекта запланирован

на 2018 год. Будут созданы системы наружного освещения и искусственного оснежения,

проведены реконструкция лыжероллерной трассы и продление лыжной трассы биатлонного

комплекса.

Строительство регионального центра по

лыжным гонкам и биатлону идет по федеральной целевой программе «Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Финансирование объекта

осуществляется из трех бюджетов – федерального, регионального и местного. Стоимость

двухлетнего проекта – 200 миллионов рублей.

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