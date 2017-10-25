​Сегодня в ЦЛС «Демино» состоялось выездное



совещание, посвященное строительству в «Демино» регионального центра по лыжным гонкам



и биатлону. В мероприятии приняли участие представители администрации города



Рыбинска, департамента по физической культуре, спорту и молодежной политики Ярославской



области и главный специалист отдела контроля за ходом строительства объектов ФГУП



«Дирекция программы» Артемий Баласанян, курирующий объект по линии Министерства



спорта.



Строительство центра рассчитано на два



года. В текущем планируется завершить биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест



с выделением адаптированной площадки для инвалидов. Делегация проверила ход работ,



на месте оценив их темпы и масштабы.



– Со стороны Министерства спорта идет



контроль строительства, сроков ввода объекта в эксплуатацию, исполнения обязательств



со стороны субъекта – Ярославской области. На данном этапе результат устраивает,



– сказал Артемий Баласанян. – Надеюсь, что все запланированное будет выполнено до



конца года, и в 2018-м кластер примет спортсменов и зрителей.



Как сообщил заместитель начальника управления



строительства администрации Рыбинска Михаил Миронов, уже выполнены дренаж территории



под стрельбищем, бетонирование фундамента, стен, а также основания мишеней, сформировано



щебеночное основание площадки. Идут монтаж металлоконструкций с пулезащитным остеклением,



прокладка коммуникаций под информационные сети.



Также начались работы по оборудованию



комнаты для хранения оружия и патронов. Она будет расположена в цокольном этаже



здания пресс-центра. Технические требования к помещению согласованы Росгвардией.



Второй этап строительства объекта запланирован



на 2018 год. Будут созданы системы наружного освещения и искусственного оснежения,



проведены реконструкция лыжероллерной трассы и продление лыжной трассы биатлонного



комплекса.



Строительство регионального центра по



лыжным гонкам и биатлону идет по федеральной целевой программе «Развитие физической



культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Финансирование объекта



осуществляется из трех бюджетов – федерального, регионального и местного. Стоимость



двухлетнего проекта – 200 миллионов рублей.