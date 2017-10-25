​Ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями



в регионе находится под контролем Роспотребнадзора и департамента образования. Так,



в Ростовском районе, где впервые был зафиксирован скачок роста числа случаев ОРВИ



с осложнением – пневмонией, все 22 школы раньше времени распустили учащихся на каникулы.



По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Звягина,



эта мера сразу же дала положительный результат.



– Здесь было принято абсолютно верное



решение, потому что здоровье детей – это самое главное. И сразу же заболеваемость



ОРВИ в районе пошла на убыль, ситуация стабилизировалась, – сказал Александр Звягин.



– В целом в Ярославской области сейчас наблюдается сезонный подъем простудных заболеваний.



Ежегодно мы фиксируем 6 – 8 тысяч случаев пневмонии. А вот по этому году мы наблюдаем



даже небольшой спад. Тем не менее необходимо помнить, что основной способ профилактики



– изоляция больного. При первых же признаках недомогания – повышении температуры,



сухом кашле – сразу следует обратиться к врачу и контролировать течение болезни.



Решение начать каникулы раньше срока принимает



школьное руководство.



– Помимо школьников Ростовского района



на каникулы отправлены ученики отдельных классов школы №33 Ярославля, – сообщила



первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева.–



Более раннее начало осеннего отдыха не скажется на учебном процессе. Кто-то выйдет



пораньше – сразу после праздников, какие-то школы сократят зимние каникулы. Пока



о массовом роспуске детей на каникулы речи не идет.



Светлана Астафьева добавила, что в детских



садах ситуация спокойная. Есть отдельные дошкольные учреждения, где порог заболеваемости



по ОРВИ превышен, но это единичные случаи.