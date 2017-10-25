​Ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями

в регионе находится под контролем Роспотребнадзора и департамента образования. Так,

в Ростовском районе, где впервые был зафиксирован скачок роста числа случаев ОРВИ

с осложнением – пневмонией, все 22 школы раньше времени распустили учащихся на каникулы.

По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Звягина,

эта мера сразу же дала положительный результат.

– Здесь было принято абсолютно верное

решение, потому что здоровье детей – это самое главное. И сразу же заболеваемость

ОРВИ в районе пошла на убыль, ситуация стабилизировалась, – сказал Александр Звягин.

– В целом в Ярославской области сейчас наблюдается сезонный подъем простудных заболеваний.

Ежегодно мы фиксируем 6 – 8 тысяч случаев пневмонии. А вот по этому году мы наблюдаем

даже небольшой спад. Тем не менее необходимо помнить, что основной способ профилактики

– изоляция больного. При первых же признаках недомогания – повышении температуры,

сухом кашле – сразу следует обратиться к врачу и контролировать течение болезни.

Решение начать каникулы раньше срока принимает

школьное руководство.

– Помимо школьников Ростовского района

на каникулы отправлены ученики отдельных классов школы №33 Ярославля, – сообщила

первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева.–

Более раннее начало осеннего отдыха не скажется на учебном процессе. Кто-то выйдет

пораньше – сразу после праздников, какие-то школы сократят зимние каникулы. Пока

о массовом роспуске детей на каникулы речи не идет.

Светлана Астафьева добавила, что в детских

садах ситуация спокойная. Есть отдельные дошкольные учреждения, где порог заболеваемости

по ОРВИ превышен, но это единичные случаи.

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