|Ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями
в регионе находится под контролем Роспотребнадзора и департамента образования. Так,
в Ростовском районе, где впервые был зафиксирован скачок роста числа случаев ОРВИ
с осложнением – пневмонией, все 22 школы раньше времени распустили учащихся на каникулы.
По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Звягина,
эта мера сразу же дала положительный результат.
– Здесь было принято абсолютно верное
решение, потому что здоровье детей – это самое главное. И сразу же заболеваемость
ОРВИ в районе пошла на убыль, ситуация стабилизировалась, – сказал Александр Звягин.
– В целом в Ярославской области сейчас наблюдается сезонный подъем простудных заболеваний.
Ежегодно мы фиксируем 6 – 8 тысяч случаев пневмонии. А вот по этому году мы наблюдаем
даже небольшой спад. Тем не менее необходимо помнить, что основной способ профилактики
– изоляция больного. При первых же признаках недомогания – повышении температуры,
сухом кашле – сразу следует обратиться к врачу и контролировать течение болезни.
Решение начать каникулы раньше срока принимает
школьное руководство.
– Помимо школьников Ростовского района
на каникулы отправлены ученики отдельных классов школы №33 Ярославля, – сообщила
первый заместитель директора департамента образования области Светлана Астафьева.–
Более раннее начало осеннего отдыха не скажется на учебном процессе. Кто-то выйдет
пораньше – сразу после праздников, какие-то школы сократят зимние каникулы. Пока
о массовом роспуске детей на каникулы речи не идет.
Светлана Астафьева добавила, что в детских
садах ситуация спокойная. Есть отдельные дошкольные учреждения, где порог заболеваемости
по ОРВИ превышен, но это единичные случаи.
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