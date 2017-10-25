​Жители региона могут заплатить госпошлину



онлайн, через портал МФЦ (https://mfc76.ru).



– В современном мире электронный способ



получения и оплаты услуг становится все более популярным, – отметила заместитель



председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – На портале



МФЦ можно встать в электронную очередь, узнать подробную информацию о необходимой



государственной услуге, а сейчас еще и заплатить госпошлину – и все это не выходя



из дома. Сейчас на портале МФЦ можно оплатить 22 госуслуги.



Напомним, что госпошлина взимается при



предоставлении таких госуслуг, как получение паспорта гражданина РФ, получение или



замена загранпаспорта, регистрация недвижимого имущества, регистрация юридических



или физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.



Раньше для внесения платежа необходимо



было узнавать КБК госуслуги, реквизиты получателя, идти в банк. Теперь можно об



этом забыть: необходимые реквизиты уже встроены в квитанцию, и человек просто выбирает



необходимое ему действие, заполняет некоторые личные данные, вводит свой ИНН или



паспортные данные – по выбору, затем производит оплату. Квитанцию не нужно даже



распечатывать: она придет на электронную почту в тот МФЦ, куда заявитель планирует



обратиться. Необходимо только указать его в специальном поле при совершении оплаты



и напомнить об этом специалисту на приеме.​