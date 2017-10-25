​Сегодня



на расширенном заседании Правительства Ярославской области были озвучены итоги



оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и



муниципальных районов за девять месяцев.



–



По поручению губернатора Дмитрия Миронова у нас разработана система



«Рейтинг-76», – сказал председатель Правительства Дмитрий Степаненко. – 27



декабря подведем итоги работы органов местного самоуправления за год, и прошу



учесть, что будет назван не только лидер рейтинга, но и победитель в номинации



«Прорыв года», который определится по лучшей динамике.



«Рейтинг-76»



представила заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая. Она



сообщила, что в настоящий момент на первом месте Угличский район: по



подавляющему большинству показателей он занимает места в первой и второй



группах рейтинга. При этом по отдельным направлениям, таким как ЖКХ,



градостроительство, экология, это муниципальное образование имеет наилучшие



результаты.



По



итогам девяти месяцев в первую пятерку рейтинга также вошли Некрасовский,



Мышкинский, Тутаевский районы и город Ярославль.



–



По ряду показателей наблюдается недовыполнение плановых значений. Это указывает



на наличие в большинстве районов проблемных точек, оказывающих негативное



влияние на их социально-экономическое развитие, – отметила Екатерина Троицкая.



– Необходимо активизировать и усилить работу по данным направлениям, в том



числе во взаимодействии с органами исполнительной власти региона.



настоящее время сформирована система из 44 показателей по ключевым направлениям



социально-экономического развития территорий: экономика, сельское хозяйство,



инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное управление и



безопасность.



Рейтинг



строится на основании 42 показателей. По показателям блока «Сельское хозяйство»



составляется отдельный рейтинг по 17 районам области.



Лучшему



муниципальному образованию по итогам года для дальнейшего развития будет вручен



грант губернатора.