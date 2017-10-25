​За три недели работы интерактивного портала



«Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru​) жители Ярославля отправили через этот ресурс



более 300 сообщений по семи категориям. Большинство касается нарушений правил уборки



дворов и территорий и плохого освещения – 100 сигналов. Еще около 30 – по содержанию



контейнерных площадок и перебоям с горячей водой.



– Главная задача портала – оперативное



решение проблем граждан.​ Чем активнее будут ярославцы писать сообщения, тем лучше



и эффективнее будет работать портал, – отметил первый заместитель директора регионального



департамента информатизации и связи Михаил Чистяков.



Так, житель Кировского района Ярославля



Дмитрий Чайковский написал через «Решаем вместе» сообщение о том, что качество горячей



воды в его квартире очень низкое: чтобы добиться нужной температуры, приходится



долго сливать, а счетчик в это время накручивает кубометры.



– Буквально через пару дней после моего



обращения ситуация нормализовалась, – доволен Дмитрий.



Он инвалид-колясочник и высоко оценил



возможность написать сообщение о проблеме в электронном виде:



– Для меня такой способ – лучший вариант!​