|За три недели работы интерактивного портала
«Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru) жители Ярославля отправили через этот ресурс
более 300 сообщений по семи категориям. Большинство касается нарушений правил уборки
дворов и территорий и плохого освещения – 100 сигналов. Еще около 30 – по содержанию
контейнерных площадок и перебоям с горячей водой.
– Главная задача портала – оперативное
решение проблем граждан. Чем активнее будут ярославцы писать сообщения, тем лучше
и эффективнее будет работать портал, – отметил первый заместитель директора регионального
департамента информатизации и связи Михаил Чистяков.
Так, житель Кировского района Ярославля
Дмитрий Чайковский написал через «Решаем вместе» сообщение о том, что качество горячей
воды в его квартире очень низкое: чтобы добиться нужной температуры, приходится
долго сливать, а счетчик в это время накручивает кубометры.
– Буквально через пару дней после моего
обращения ситуация нормализовалась, – доволен Дмитрий.
Он инвалид-колясочник и высоко оценил
возможность написать сообщение о проблеме в электронном виде:
– Для меня такой способ – лучший вариант!
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вчера, 17:00
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