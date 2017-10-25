​За три недели работы интерактивного портала

«Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru​) жители Ярославля отправили через этот ресурс

более 300 сообщений по семи категориям. Большинство касается нарушений правил уборки

дворов и территорий и плохого освещения – 100 сигналов. Еще около 30 – по содержанию

контейнерных площадок и перебоям с горячей водой.

– Главная задача портала – оперативное

решение проблем граждан.​ Чем активнее будут ярославцы писать сообщения, тем лучше

и эффективнее будет работать портал, – отметил первый заместитель директора регионального

департамента информатизации и связи Михаил Чистяков.

Так, житель Кировского района Ярославля

Дмитрий Чайковский написал через «Решаем вместе» сообщение о том, что качество горячей

воды в его квартире очень низкое: чтобы добиться нужной температуры, приходится

долго сливать, а счетчик в это время накручивает кубометры.

– Буквально через пару дней после моего

обращения ситуация нормализовалась, – доволен Дмитрий.

Он инвалид-колясочник и высоко оценил

возможность написать сообщение о проблеме в электронном виде:

– Для меня такой способ – лучший вариант!​

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