​25 октября опыт Ярославской области был

представлен в Москве на конференции «Лучшие региональные практики закупок: кейсы

по решению актуальных задач». Организатором мероприятия выступил фонд «Центр стратегических

разработок» совместно с Правительством Москвы при поддержке Минфина России.

– Предметом обсуждения на

конференции стали инструменты и технологии развития региональных контрактных систем,

повышение субъектами финансово-экономической эффективности обеспечения государственных

и муниципальных нужд, нужд отдельных юридических лиц, – сказал директор департамента

государственного заказа Андрей Афонин. – Развитие контрактной системы – один из

приоритетных проектов национального масштаба и важно для всех регионов страны.

Начальник отдела регулирования контрактной

системы департамента государственного заказа Алексей Осадчий представил презентацию

«О реализации региональных практик в сфере закупок Ярославской области». Акцент

был сделан на основные направления развития контрактной системы в Ярославской области:

подключение муниципальных заказчиков к ГИС «Госзакупки», организация функционирования

«электронного магазина» закупок малого объема, модернизация ГИС путем добавления

модуля закупок по 223-ФЗ.

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