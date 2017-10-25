|25 октября опыт Ярославской области был
представлен в Москве на конференции «Лучшие региональные практики закупок: кейсы
по решению актуальных задач». Организатором мероприятия выступил фонд «Центр стратегических
разработок» совместно с Правительством Москвы при поддержке Минфина России.
– Предметом обсуждения на
конференции стали инструменты и технологии развития региональных контрактных систем,
повышение субъектами финансово-экономической эффективности обеспечения государственных
и муниципальных нужд, нужд отдельных юридических лиц, – сказал директор департамента
государственного заказа Андрей Афонин. – Развитие контрактной системы – один из
приоритетных проектов национального масштаба и важно для всех регионов страны.
Начальник отдела регулирования контрактной
системы департамента государственного заказа Алексей Осадчий представил презентацию
«О реализации региональных практик в сфере закупок Ярославской области». Акцент
был сделан на основные направления развития контрактной системы в Ярославской области:
подключение муниципальных заказчиков к ГИС «Госзакупки», организация функционирования
«электронного магазина» закупок малого объема, модернизация ГИС путем добавления
модуля закупок по 223-ФЗ.
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