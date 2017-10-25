​25 октября опыт Ярославской области был



представлен в Москве на конференции «Лучшие региональные практики закупок: кейсы



по решению актуальных задач». Организатором мероприятия выступил фонд «Центр стратегических



разработок» совместно с Правительством Москвы при поддержке Минфина России.



– Предметом обсуждения на



конференции стали инструменты и технологии развития региональных контрактных систем,



повышение субъектами финансово-экономической эффективности обеспечения государственных



и муниципальных нужд, нужд отдельных юридических лиц, – сказал директор департамента



государственного заказа Андрей Афонин. – Развитие контрактной системы – один из



приоритетных проектов национального масштаба и важно для всех регионов страны.



Начальник отдела регулирования контрактной



системы департамента государственного заказа Алексей Осадчий представил презентацию



«О реализации региональных практик в сфере закупок Ярославской области». Акцент



был сделан на основные направления развития контрактной системы в Ярославской области:



подключение муниципальных заказчиков к ГИС «Госзакупки», организация функционирования



«электронного магазина» закупок малого объема, модернизация ГИС путем добавления



модуля закупок по 223-ФЗ.