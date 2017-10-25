​Сегодня защита детей от угроз в Интернете стала одним из приоритетных направлений на государственном уровне. Ежегодно во всех школах Ярославской области, как и во всех регионах России, проходит Единый урок по безопасности в сети Интернет.



11 октября 2017 года департамент образования Ярославской области, ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» и сотрудники УМВД по Ярославской области организовали дистанционный урок «Безопасный Интернет» в режиме видеоконференции.



Начальник отдела «К» Денис Дуров совместно с руководителем подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светланой Морозовой рассказали о том, какие сведения небезопасно размещать в сети Интернет, о ситуациях, которые могут возникнуть в ходе общения детей в социальных сетях, о безопасном поведении пользователя в сети Интернет.



Благодаря возможностям видеоконференции школьники активно включились в обсуждение вопросов личной безопасности, совместно сформулировали правила общения в социальных сетях, получили советы по безопасному использованию Интернета.



Проведение единого урока по безопасности в сети Интернет по всей России – одна из возможностей привлечь внимание родительской общественности к этой актуальной проблеме.



Обсуждению актуальных вопросов безопасного использования сети Интернет будет посвящена дискуссионная площадка «Безопасный Интернет», которая пройдет 18 октября 2017 года в режиме видеоконференции.



Место проведения видеоконференции:



ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании», г.Ярославль, ул.Собинова, д.31/6, к. 204.



Контактное лицо



Васильева Ирина Евгеньевна, ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» департамента образования Ярославской области



телефон (4852) 32-88-91, электронная почта info@edu.yar.ru