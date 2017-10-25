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октября в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет день



бесплатной юридической помощи. C 9 до 17 часов консультацию по правовым



вопросам можно получить по адресам:



–



Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;



–



Борисоглебский, пл. Советская, 5;



–



Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;



–



Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;



–



Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;



–



Любим, ул. Трефолева, 10;



–



Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;



–



Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;



–



Некрасовское, ул. Мира, 6;



–



Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;



–



Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;



–



Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;



–



Ростов, Советская пл., 15;



–



Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;



–



Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;



–



Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;



–



Ярославль, ул. Трефолева, 20г;



–



Ярославль, Ленинградский пр., 50;



–



Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;



–



Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.



Также



помощь адвоката можно получить в Общественной палате Ярославской области с 9 до



12 часов по адресу: Ярославль, ул. Революционная, 28.



По



вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в областной



нотариальной палате с 10 до 13 часов (Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2), а



также в помещениях нотариальных контор региона в часы их работы. Телефон для



справок: (4852) 71-51-63.



По



вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере



кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в региональное отделение



«ФинПотребСоюза» с 10 до 15 часов (Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 421,



пропускная система). Телефон для записи: (4852) 64-99-83.



Разъяснения



действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов



можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по



Ярославской области (Ярославль, пр. Октября, 17г, каб. 206), а также по



телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.