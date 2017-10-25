 27

октября в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет день

бесплатной юридической помощи. C 9 до 17 часов консультацию по правовым

вопросам можно получить по адресам:



Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;



Борисоглебский, пл. Советская, 5;



Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;



Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;



Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;



Любим, ул. Трефолева, 10;



Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;



Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;



Некрасовское, ул. Мира, 6;



Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;



Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;



Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;



Ростов, Советская пл., 15;



Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;



Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;



Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;



Ярославль, ул. Трефолева, 20г;



Ярославль, Ленинградский пр., 50;



Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;



Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.

Также

помощь адвоката можно получить в Общественной палате Ярославской области с 9 до

12 часов по адресу: Ярославль, ул. Революционная, 28.

По

вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в областной

нотариальной палате с 10 до 13 часов (Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2), а

также в помещениях нотариальных контор региона в часы их работы. Телефон для

справок: (4852) 71-51-63.

По

вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере

кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в региональное отделение

«ФинПотребСоюза» с 10 до 15 часов (Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 421,

пропускная система). Телефон для записи: (4852) 64-99-83.

Разъяснения

действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов

можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по

Ярославской области (Ярославль, пр. Октября, 17г, каб. 206), а также по

телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.

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