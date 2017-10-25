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октября в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет день
бесплатной юридической помощи. C 9 до 17 часов консультацию по правовым
вопросам можно получить по адресам:
–
Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;
–
Борисоглебский, пл. Советская, 5;
–
Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;
–
Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;
–
Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;
–
Любим, ул. Трефолева, 10;
–
Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;
–
Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;
–
Некрасовское, ул. Мира, 6;
–
Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;
–
Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;
–
Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;
–
Ростов, Советская пл., 15;
–
Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;
–
Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;
–
Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;
–
Ярославль, ул. Трефолева, 20г;
–
Ярославль, Ленинградский пр., 50;
–
Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;
–
Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.
Также
помощь адвоката можно получить в Общественной палате Ярославской области с 9 до
12 часов по адресу: Ярославль, ул. Революционная, 28.
По
вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в областной
нотариальной палате с 10 до 13 часов (Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2), а
также в помещениях нотариальных контор региона в часы их работы. Телефон для
справок: (4852) 71-51-63.
По
вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере
кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в региональное отделение
«ФинПотребСоюза» с 10 до 15 часов (Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 421,
пропускная система). Телефон для записи: (4852) 64-99-83.
Разъяснения
действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов
можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по
Ярославской области (Ярославль, пр. Октября, 17г, каб. 206), а также по
телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед с 12.30 до 13.18.
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