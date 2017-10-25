​Миллион рублей в качестве подъемных и

жилье – это лишь часть мер, которые действуют в Ярославской области для поддержки

молодых специалистов, решивших работать в системе здравоохранения в муниципальных

образованиях.

Решение кадрового вопроса в лечебных учреждениях

– одна из задач губернаторской стратегии «10 точек роста». Ее выполнение позволит

улучшить качество и доступность медицинских услуг.

– В следующем году стартует дополнительная

программа, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской

области Надежда Корзина. – Называется она «Сельский фельдшер». Специалисты со средним

медицинским образованием будут получать по 500 тысяч рублей при трудоустройстве

в сельской местности.

Губернаторская программа работает, и пример

ее успешной реализации – центральная районная больница Данилова. Здесь проблему

дефицита кадров уже решили в отделении реанимации. Работать сюда приехал выпускник

ординатуры Артур Батыров. После прохождения практики в ЦРБ принял решение трудоустраиваться

именно в Данилове. Тем более что руководство больницы предложило ему сразу возглавить

отделение анестезиологии и реанимации.

– Коллектив знакомый и место знакомое.

Плюс обещали помочь с жильем, с обеспечением. Обещали зарплату приличную. Вот так

и согласился, к этому пришел, – рассказал Артур Батыров.

Всего в 2017 году по итогам выпускной

кампании к работе в муниципальных районах области приступили 25 молодых врачей,

из них трое – в Даниловской ЦРБ. Сейчас больница обеспечена специалистами на 84

процента.

В дефиците лоры, хирурги, педиатры, наркологи.

Похожая картина по всей области. Но интерес к работе в районных больницах у выпускников-медиков

есть, а значит, и проблема кадрового дефицита постепенно решается.

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