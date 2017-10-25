​Миллион рублей в качестве подъемных и



жилье – это лишь часть мер, которые действуют в Ярославской области для поддержки



молодых специалистов, решивших работать в системе здравоохранения в муниципальных



образованиях.



Решение кадрового вопроса в лечебных учреждениях



– одна из задач губернаторской стратегии «10 точек роста». Ее выполнение позволит



улучшить качество и доступность медицинских услуг.



– В следующем году стартует дополнительная



программа, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской



области Надежда Корзина. – Называется она «Сельский фельдшер». Специалисты со средним



медицинским образованием будут получать по 500 тысяч рублей при трудоустройстве



в сельской местности.



Губернаторская программа работает, и пример



ее успешной реализации – центральная районная больница Данилова. Здесь проблему



дефицита кадров уже решили в отделении реанимации. Работать сюда приехал выпускник



ординатуры Артур Батыров. После прохождения практики в ЦРБ принял решение трудоустраиваться



именно в Данилове. Тем более что руководство больницы предложило ему сразу возглавить



отделение анестезиологии и реанимации.



– Коллектив знакомый и место знакомое.



Плюс обещали помочь с жильем, с обеспечением. Обещали зарплату приличную. Вот так



и согласился, к этому пришел, – рассказал Артур Батыров.



Всего в 2017 году по итогам выпускной



кампании к работе в муниципальных районах области приступили 25 молодых врачей,



из них трое – в Даниловской ЦРБ. Сейчас больница обеспечена специалистами на 84



процента.



В дефиците лоры, хирурги, педиатры, наркологи.



Похожая картина по всей области. Но интерес к работе в районных больницах у выпускников-медиков



есть, а значит, и проблема кадрового дефицита постепенно решается.