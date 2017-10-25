|Миллион рублей в качестве подъемных и
жилье – это лишь часть мер, которые действуют в Ярославской области для поддержки
молодых специалистов, решивших работать в системе здравоохранения в муниципальных
образованиях.
Решение кадрового вопроса в лечебных учреждениях
– одна из задач губернаторской стратегии «10 точек роста». Ее выполнение позволит
улучшить качество и доступность медицинских услуг.
– В следующем году стартует дополнительная
программа, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской
области Надежда Корзина. – Называется она «Сельский фельдшер». Специалисты со средним
медицинским образованием будут получать по 500 тысяч рублей при трудоустройстве
в сельской местности.
Губернаторская программа работает, и пример
ее успешной реализации – центральная районная больница Данилова. Здесь проблему
дефицита кадров уже решили в отделении реанимации. Работать сюда приехал выпускник
ординатуры Артур Батыров. После прохождения практики в ЦРБ принял решение трудоустраиваться
именно в Данилове. Тем более что руководство больницы предложило ему сразу возглавить
отделение анестезиологии и реанимации.
– Коллектив знакомый и место знакомое.
Плюс обещали помочь с жильем, с обеспечением. Обещали зарплату приличную. Вот так
и согласился, к этому пришел, – рассказал Артур Батыров.
Всего в 2017 году по итогам выпускной
кампании к работе в муниципальных районах области приступили 25 молодых врачей,
из них трое – в Даниловской ЦРБ. Сейчас больница обеспечена специалистами на 84
процента.
В дефиците лоры, хирурги, педиатры, наркологи.
Похожая картина по всей области. Но интерес к работе в районных больницах у выпускников-медиков
есть, а значит, и проблема кадрового дефицита постепенно решается.
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