|Национальная сборная России заняла первое
место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству «WorldSkills
Abu Dhabi 2017». Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм и
заняла в медальном зачете 5-е место. Таковы результаты четырехдневной борьбы за
награды среди 1300 конкурсантов из 77 стран мира.
В составе национальной сборной России
за победу боролась и ярославская участница – студентка 4-го курса Великосельского
аграрного колледжа Анастасия Ласаченко. Она учится по специальности «Садово-парковое
и ландшафтное строительство». На чемпионате в Абу-Даби Анастасия выступала в компетенции
«Флористика» и заняла 12-е место. Годом ранее она завоевала медаль за профессионализм
на «EuroSkills» в Гетеборге.
Всего на «WorldSkills Abu Dhabi 2017»
были представлены 52 компетенции. Команда России в составе 58 конкурсантов впервые
приняла участие во всех. Национальная сборная выступала на мировом чемпионате в
третий раз: впервые – в 2013 году в Лейпциге, затем – в бразильском Сан-Паулу, откуда
вернулась на Родину с 6 медальонами за профессионализм.
В 2017 году Россия подтвердила свое лидерство
в шести профессиях. Золотые медали получены по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса»,
«Веб-разработка», «Ювелирное дело», «Холодильная техника и системы кондиционирования»,
«Сетевое и системное администрирование», «Экспедирование грузов».
Четыре серебряные медали Россия завоевала
в компетенциях «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Визуальный
мерчандайзинг и витринистика», «Обслуживание грузовой техники».
Единственная бронза досталась России
в компетенции «Камнетесное дело». Награду «Best of nation» как лучший представитель
страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска.
Помимо традиционных медалей российская
сборная завоевала 21 медальон за профессионализм.
В рамках церемонии закрытия «WorldSkills
Abu Dhabi 2017» флаг чемпионата мира был торжественно вручен России как хозяйке
следующего, 45-го первенства. Организаторы чемпионата в ОАЭ передали эстафету Казани.
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