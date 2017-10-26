​Национальная сборная России заняла первое

место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству «WorldSkills

Abu Dhabi 2017». Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм и

заняла в медальном зачете 5-е место. Таковы результаты четырехдневной борьбы за

награды среди 1300 конкурсантов из 77 стран мира.

В составе национальной сборной России

за победу боролась и ярославская участница – студентка 4-го курса Великосельского

аграрного колледжа Анастасия Ласаченко. Она учится по специальности «Садово-парковое

и ландшафтное строительство». На чемпионате в Абу-Даби Анастасия выступала в компетенции

«Флористика» и заняла 12-е место. Годом ранее она завоевала медаль за профессионализм

на «EuroSkills» в Гетеборге.

Всего на «WorldSkills Abu Dhabi 2017»

были представлены 52 компетенции. Команда России в составе 58 конкурсантов впервые

приняла участие во всех. Национальная сборная выступала на мировом чемпионате в

третий раз: впервые – в 2013 году в Лейпциге, затем – в бразильском Сан-Паулу, откуда

вернулась на Родину с 6 медальонами за профессионализм.

В 2017 году Россия подтвердила свое лидерство

в шести профессиях. Золотые медали получены по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса»,

«Веб-разработка», «Ювелирное дело», «Холодильная техника и системы кондиционирования»,

«Сетевое и системное администрирование», «Экспедирование грузов».

Четыре серебряные медали Россия завоевала

в компетенциях «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Визуальный

мерчандайзинг и витринистика», «Обслуживание грузовой техники».

Единственная бронза досталась России

в компетенции «Камнетесное дело». Награду «Best of nation» как лучший представитель

страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска.

Помимо традиционных медалей российская

сборная завоевала 21 медальон за профессионализм.

В рамках церемонии закрытия «WorldSkills

Abu Dhabi 2017» флаг чемпионата мира был торжественно вручен России как хозяйке

следующего, 45-го первенства. Организаторы чемпионата в ОАЭ передали эстафету Казани.

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