​Национальная сборная России заняла первое



место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству «WorldSkills



Abu Dhabi 2017». Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм и



заняла в медальном зачете 5-е место. Таковы результаты четырехдневной борьбы за



награды среди 1300 конкурсантов из 77 стран мира.



В составе национальной сборной России



за победу боролась и ярославская участница – студентка 4-го курса Великосельского



аграрного колледжа Анастасия Ласаченко. Она учится по специальности «Садово-парковое



и ландшафтное строительство». На чемпионате в Абу-Даби Анастасия выступала в компетенции



«Флористика» и заняла 12-е место. Годом ранее она завоевала медаль за профессионализм



на «EuroSkills» в Гетеборге.



Всего на «WorldSkills Abu Dhabi 2017»



были представлены 52 компетенции. Команда России в составе 58 конкурсантов впервые



приняла участие во всех. Национальная сборная выступала на мировом чемпионате в



третий раз: впервые – в 2013 году в Лейпциге, затем – в бразильском Сан-Паулу, откуда



вернулась на Родину с 6 медальонами за профессионализм.



В 2017 году Россия подтвердила свое лидерство



в шести профессиях. Золотые медали получены по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса»,



«Веб-разработка», «Ювелирное дело», «Холодильная техника и системы кондиционирования»,



«Сетевое и системное администрирование», «Экспедирование грузов».



Четыре серебряные медали Россия завоевала



в компетенциях «Мобильная робототехника», «Парикмахерское искусство», «Визуальный



мерчандайзинг и витринистика», «Обслуживание грузовой техники».



Единственная бронза досталась России



в компетенции «Камнетесное дело». Награду «Best of nation» как лучший представитель



страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке Константин Ларин из Челябинска.



Помимо традиционных медалей российская



сборная завоевала 21 медальон за профессионализм.



В рамках церемонии закрытия «WorldSkills



Abu Dhabi 2017» флаг чемпионата мира был торжественно вручен России как хозяйке



следующего, 45-го первенства. Организаторы чемпионата в ОАЭ передали эстафету Казани.