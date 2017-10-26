|Сегодня 20 многодетных семей Ярославского
и Ростовского муниципальных районов получили правоустанавливающие документы на земельные
участки, которые бесплатно предоставлены им в собственность в рамках регионального
законодательства.
– По поручению губернатора Дмитрия Миронова
в нашей области в этом году усилена работа по предоставлению земельных участков
многодетным семьям, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман
Колесов.– С этой целью мы активизировали деятельность по передаче областных земельных
участков муниципальным районам. Уже передано более 240 таких участков общей площадью
около 30 гектаров.
В Ярославском муниципальном районе 10
многодетных семей получили бесплатно в собственность землю в селе Спас-Виталий Заволжского
СП. В Ростовском муниципальном районе 10 участков предоставлено в сельском поселении
Петровское и рабочем поселке Семибратово.
– Получение земли открывает хорошие возможности
для улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни, – отметил директор департамента
имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В этом
году в Ярославской области гражданам выделено 274 участка, из них 176 – многодетным
семьям.
В целом в регионе бесплатно предоставлено
в собственность более 3 тысяч участков, в том числе более 2 тысяч – многодетным
семьям и более 560 – участникам программы по поддержке молодых семей и выбывшим
из нее.
Многодетная семья Котовых, где воспитываются
пятеро детей, получила земельный участок в собственность в деревне Коленово. Строительство
своего дома планируют начать как можно быстрее.
– Не ожидали, что так быстро и при минимуме
документов получим землю, – поделилась Елена Котова. – Участок мы видели. Он находится
в живописном месте. Мы очень довольны. Пока дети маленькие, планируем построить
дом.
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вчера, 14:30
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