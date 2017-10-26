​Сегодня 20 многодетных семей Ярославского



и Ростовского муниципальных районов получили правоустанавливающие документы на земельные



участки, которые бесплатно предоставлены им в собственность в рамках регионального



законодательства.



– По поручению губернатора Дмитрия Миронова



в нашей области в этом году усилена работа по предоставлению земельных участков



многодетным семьям, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман



Колесов.– С этой целью мы активизировали деятельность по передаче областных земельных



участков муниципальным районам. Уже передано более 240 таких участков общей площадью



около 30 гектаров.



В Ярославском муниципальном районе 10



многодетных семей получили бесплатно в собственность землю в селе Спас-Виталий Заволжского



СП. В Ростовском муниципальном районе 10 участков предоставлено в сельском поселении



Петровское и рабочем поселке Семибратово.



– Получение земли открывает хорошие возможности



для улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни, – отметил директор департамента



имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В этом



году в Ярославской области гражданам выделено 274 участка, из них 176 – многодетным



семьям.



В целом в регионе бесплатно предоставлено



в собственность более 3 тысяч участков, в том числе более 2 тысяч – многодетным



семьям и более 560 – участникам программы по поддержке молодых семей и выбывшим



из нее.



Многодетная семья Котовых, где воспитываются



пятеро детей, получила земельный участок в собственность в деревне Коленово. Строительство



своего дома планируют начать как можно быстрее.



– Не ожидали, что так быстро и при минимуме



документов получим землю, – поделилась Елена Котова. – Участок мы видели. Он находится



в живописном месте. Мы очень довольны. Пока дети маленькие, планируем построить



дом.