​Сегодня 20 многодетных семей Ярославского

и Ростовского муниципальных районов получили правоустанавливающие документы на земельные

участки, которые бесплатно предоставлены им в собственность в рамках регионального

законодательства.

– По поручению губернатора Дмитрия Миронова

в нашей области в этом году усилена работа по предоставлению земельных участков

многодетным семьям, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман

Колесов.– С этой целью мы активизировали деятельность по передаче областных земельных

участков муниципальным районам. Уже передано более 240 таких участков общей площадью

около 30 гектаров.

В Ярославском муниципальном районе 10

многодетных семей получили бесплатно в собственность землю в селе Спас-Виталий Заволжского

СП. В Ростовском муниципальном районе 10 участков предоставлено в сельском поселении

Петровское и рабочем поселке Семибратово.

– Получение земли открывает хорошие возможности

для улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни, – отметил директор департамента

имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В этом

году в Ярославской области гражданам выделено 274 участка, из них 176 – многодетным

семьям.

В целом в регионе бесплатно предоставлено

в собственность более 3 тысяч участков, в том числе более 2 тысяч – многодетным

семьям и более 560 – участникам программы по поддержке молодых семей и выбывшим

из нее.

Многодетная семья Котовых, где воспитываются

пятеро детей, получила земельный участок в собственность в деревне Коленово. Строительство

своего дома планируют начать как можно быстрее.

– Не ожидали, что так быстро и при минимуме

документов получим землю, – поделилась Елена Котова. – Участок мы видели. Он находится

в живописном месте. Мы очень довольны. Пока дети маленькие, планируем построить

дом.

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