С 27 октября, в период ремонта здания



на проспекте Ленина в Ярославле, специалисты поликлиники №1 детской клинической



больницы №1 будут работать в других поликлинических отделениях медучреждения. График



приема пациентов не изменится.



Педиатры 1 – 5-го и 15-го участков переезжают



на улицу Чехова, 43. Здесь же будут находиться гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог,



логопеды и администрация поликлиники №1.



На улице Добрынина, 26, пациентов будут



ждать аллерголог, психотерапевт, медсестры по массажу.



Невролог и окулист начинают прием в поликлинике



на улице Чайковского, 78. Сюда же с проспекта Ленина переезжают городской центр



здоровья, кабинеты вакцинопрофилактики, УЗИ, ДШО.



Телефоны



регистратур:



ул. Чехова – 73-28-20;



ул. Чайковского – 72-88-78;



ул. Добрынина – 51-91-20.​​