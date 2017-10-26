С 27 октября, в период ремонта здания

на проспекте Ленина в Ярославле, специалисты поликлиники №1 детской клинической

больницы №1 будут работать в других поликлинических отделениях медучреждения. График

приема пациентов не изменится.

Педиатры 1 – 5-го и 15-го участков переезжают

на улицу Чехова, 43. Здесь же будут находиться гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог,

логопеды и администрация поликлиники №1.

На улице Добрынина, 26, пациентов будут

ждать аллерголог, психотерапевт, медсестры по массажу.

Невролог и окулист начинают прием в поликлинике

на улице Чайковского, 78. Сюда же с проспекта Ленина переезжают городской центр

здоровья, кабинеты вакцинопрофилактики, УЗИ, ДШО.

Телефоны

регистратур:

ул. Чехова – 73-28-20; 

ул. Чайковского – 72-88-78; 

ул. Добрынина – 51-91-20.​​

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