|С 27 октября, в период ремонта здания
на проспекте Ленина в Ярославле, специалисты поликлиники №1 детской клинической
больницы №1 будут работать в других поликлинических отделениях медучреждения. График
приема пациентов не изменится.
Педиатры 1 – 5-го и 15-го участков переезжают
на улицу Чехова, 43. Здесь же будут находиться гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог,
логопеды и администрация поликлиники №1.
На улице Добрынина, 26, пациентов будут
ждать аллерголог, психотерапевт, медсестры по массажу.
Невролог и окулист начинают прием в поликлинике
на улице Чайковского, 78. Сюда же с проспекта Ленина переезжают городской центр
здоровья, кабинеты вакцинопрофилактики, УЗИ, ДШО.
Телефоны
регистратур:
ул. Чехова – 73-28-20;
ул. Чайковского – 72-88-78;
ул. Добрынина – 51-91-20.
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вчера, 16:30
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