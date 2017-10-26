​«Театры – детям» – так называется проект,



который Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая



Россия». Сегодня он начался с премьерного показа в ТЮЗе спектакля «Ленинградская



симфония», посвященного жителям блокадного Ленинграда и мужеству защитников города-героя.



У проекта две основные задачи: помочь



театрам и приобщить маленьких зрителей к искусству. В работе участвуют ТЮЗ имени



В.С. Розова и Ярославский театр кукол. На поддержку их творческой деятельности и



техническое оснащение из федерального бюджета будет направлено порядка 2,9



миллиона рублей.



– Проект «Театры – детям» – это продолжение



государственной традиции по поддержке театров, – рассказала заместитель директора



департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. – Мы стремимся к диалогу



со зрителем, одним из условий которого является наличие в театре новых постановок,



современного оборудования. Важно, чтобы в театр приходили семьями.



В основе «Ленинградской симфонии» воспоминания



матери режиссера театра Игоря Ларина о пережитой блокаде, ее письма отцу на фронт,



которые вернулись обратно, не дойдя до адресата. Главная героиня – маленькая девочка,



история жизни которой символизирует мужество жителей блокадного Ленинграда.



В свою очередь, Ярославский государственный



театр кукол готовит премьеру спектакля-игры «Следом за Алисой! Или за Кэрроллом?..».



Он рассчитан на детей 11 – 12 лет. Они станут не просто зрителями, но и полноправными



участниками представления. Попав в Страну Чудес в сопровождении сказочника Льюиса



Кэрролла и главной героини Алисы, дети должны будут выполнить творческие задания.​