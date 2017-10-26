​«Театры – детям» – так называется проект,

который Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая

Россия». Сегодня он начался с премьерного показа в ТЮЗе спектакля «Ленинградская

симфония», посвященного жителям блокадного Ленинграда и мужеству защитников города-героя.

У проекта две основные задачи: помочь

театрам и приобщить маленьких зрителей к искусству. В работе участвуют ТЮЗ имени

В.С. Розова и Ярославский театр кукол. На поддержку их творческой деятельности и

техническое оснащение из федерального бюджета будет направлено порядка 2,9

миллиона рублей.

– Проект «Театры – детям» – это продолжение

государственной традиции по поддержке театров, – рассказала заместитель директора

департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. – Мы стремимся к диалогу

со зрителем, одним из условий которого является наличие в театре новых постановок,

современного оборудования. Важно, чтобы в театр приходили семьями.

В основе «Ленинградской симфонии» воспоминания

матери режиссера театра Игоря Ларина о пережитой блокаде, ее письма отцу на фронт,

которые вернулись обратно, не дойдя до адресата. Главная героиня – маленькая девочка,

история жизни которой символизирует мужество жителей блокадного Ленинграда.

В свою очередь, Ярославский государственный

театр кукол готовит премьеру спектакля-игры «Следом за Алисой! Или за Кэрроллом?..».

Он рассчитан на детей 11 – 12 лет. Они станут не просто зрителями, но и полноправными

участниками представления. Попав в Страну Чудес в сопровождении сказочника Льюиса

Кэрролла и главной героини Алисы, дети должны будут выполнить творческие задания.​

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