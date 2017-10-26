|«Театры – детям» – так называется проект,
который Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая
Россия». Сегодня он начался с премьерного показа в ТЮЗе спектакля «Ленинградская
симфония», посвященного жителям блокадного Ленинграда и мужеству защитников города-героя.
У проекта две основные задачи: помочь
театрам и приобщить маленьких зрителей к искусству. В работе участвуют ТЮЗ имени
В.С. Розова и Ярославский театр кукол. На поддержку их творческой деятельности и
техническое оснащение из федерального бюджета будет направлено порядка 2,9
миллиона рублей.
– Проект «Театры – детям» – это продолжение
государственной традиции по поддержке театров, – рассказала заместитель директора
департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. – Мы стремимся к диалогу
со зрителем, одним из условий которого является наличие в театре новых постановок,
современного оборудования. Важно, чтобы в театр приходили семьями.
В основе «Ленинградской симфонии» воспоминания
матери режиссера театра Игоря Ларина о пережитой блокаде, ее письма отцу на фронт,
которые вернулись обратно, не дойдя до адресата. Главная героиня – маленькая девочка,
история жизни которой символизирует мужество жителей блокадного Ленинграда.
В свою очередь, Ярославский государственный
театр кукол готовит премьеру спектакля-игры «Следом за Алисой! Или за Кэрроллом?..».
Он рассчитан на детей 11 – 12 лет. Они станут не просто зрителями, но и полноправными
участниками представления. Попав в Страну Чудес в сопровождении сказочника Льюиса
Кэрролла и главной героини Алисы, дети должны будут выполнить творческие задания.
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вчера, 17:00
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