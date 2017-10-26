​Представители органов исполнительной власти

региона, мэрии Ярославля и общественности проверили качество отработки сообщений,

поступивших от жителей города через интерактивный портал «Решаем вместе», в Дзержинском

районе.

– Ярославцы уже оценили возможности портала: через

него в органы власти к настоящему времени поступило 309 сообщений, – рассказал директор

регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Однако отработку

сигналов коммунальщики не всегда проводят добросовестно. Мы приняли решение, что

будем выезжать на места и проверять, действительно ли вопрос полностью снят.

В основном поступившие на сегодняшний

день сообщения – 104 – касаются уборки дворов и других городских территорий, а также

проблем с освещением. Большинство сигналов – из Дзержинского (44) и Ленинского (36)

районов.

Осмотрев несколько дворов по улице Урицкого,

представители общественности отметили чистые контейнеры и убранные от мусора дворы.

Среди недочетов назвали некачественно заделанные ямы, скопление на тротуарах воды

после дождя.

– Сегодня мы выехали на несколько объектов и

увидели: где-то уборка была проведена. Но порядок нужно поддерживать постоянно,

– прокомментировал представитель общественной организации «Дороги Ярославля» Темур

Абдуллаев. – Идея организации такого портала, я считаю, очень хорошая. Надеюсь,

его функционирование позволит людям видеть реальные результаты своих обращений,

а власть будет более ответственно относиться к работе.

Первый заместитель главы администрации

Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова сообщила, что в районе работают

25 управляющих компаний.

– Со всеми взаимодействуем, следим за

оперативным устранением недостатков, – подчеркнула она.

Справка

Портал «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru​)

– интерактивное дополнение одноименной губернаторской программы, запущенной в регионе

по инициативе Дмитрия Миронова.

Все сообщения на портале четко классифицированы.

В рамках семи категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется

ввод дополнительных.

Необходимо зарегистрироваться, указать

свой электронный адрес, четко отнести вопрос к одной из семи категорий и написать

сообщение, не превышающее 700 знаков.

Пока пользоваться возможностями портала

могут только жители Ярославля, с 2018 года он будет работать на всю область.

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