|Представители органов исполнительной власти
региона, мэрии Ярославля и общественности проверили качество отработки сообщений,
поступивших от жителей города через интерактивный портал «Решаем вместе», в Дзержинском
районе.
– Ярославцы уже оценили возможности портала: через
него в органы власти к настоящему времени поступило 309 сообщений, – рассказал директор
регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Однако отработку
сигналов коммунальщики не всегда проводят добросовестно. Мы приняли решение, что
будем выезжать на места и проверять, действительно ли вопрос полностью снят.
В основном поступившие на сегодняшний
день сообщения – 104 – касаются уборки дворов и других городских территорий, а также
проблем с освещением. Большинство сигналов – из Дзержинского (44) и Ленинского (36)
районов.
Осмотрев несколько дворов по улице Урицкого,
представители общественности отметили чистые контейнеры и убранные от мусора дворы.
Среди недочетов назвали некачественно заделанные ямы, скопление на тротуарах воды
после дождя.
– Сегодня мы выехали на несколько объектов и
увидели: где-то уборка была проведена. Но порядок нужно поддерживать постоянно,
– прокомментировал представитель общественной организации «Дороги Ярославля» Темур
Абдуллаев. – Идея организации такого портала, я считаю, очень хорошая. Надеюсь,
его функционирование позволит людям видеть реальные результаты своих обращений,
а власть будет более ответственно относиться к работе.
Первый заместитель главы администрации
Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова сообщила, что в районе работают
25 управляющих компаний.
– Со всеми взаимодействуем, следим за
оперативным устранением недостатков, – подчеркнула она.
Справка
Портал «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru)
– интерактивное дополнение одноименной губернаторской программы, запущенной в регионе
по инициативе Дмитрия Миронова.
Все сообщения на портале четко классифицированы.
В рамках семи категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется
ввод дополнительных.
Необходимо зарегистрироваться, указать
свой электронный адрес, четко отнести вопрос к одной из семи категорий и написать
сообщение, не превышающее 700 знаков.
Пока пользоваться возможностями портала
могут только жители Ярославля, с 2018 года он будет работать на всю область.
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вчера, 17:15
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