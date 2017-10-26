​Представители органов исполнительной власти



региона, мэрии Ярославля и общественности проверили качество отработки сообщений,



поступивших от жителей города через интерактивный портал «Решаем вместе», в Дзержинском



районе.



– Ярославцы уже оценили возможности портала: через



него в органы власти к настоящему времени поступило 309 сообщений, – рассказал директор



регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Однако отработку



сигналов коммунальщики не всегда проводят добросовестно. Мы приняли решение, что



будем выезжать на места и проверять, действительно ли вопрос полностью снят.



В основном поступившие на сегодняшний



день сообщения – 104 – касаются уборки дворов и других городских территорий, а также



проблем с освещением. Большинство сигналов – из Дзержинского (44) и Ленинского (36)



районов.



Осмотрев несколько дворов по улице Урицкого,



представители общественности отметили чистые контейнеры и убранные от мусора дворы.



Среди недочетов назвали некачественно заделанные ямы, скопление на тротуарах воды



после дождя.



– Сегодня мы выехали на несколько объектов и



увидели: где-то уборка была проведена. Но порядок нужно поддерживать постоянно,



– прокомментировал представитель общественной организации «Дороги Ярославля» Темур



Абдуллаев. – Идея организации такого портала, я считаю, очень хорошая. Надеюсь,



его функционирование позволит людям видеть реальные результаты своих обращений,



а власть будет более ответственно относиться к работе.



Первый заместитель главы администрации



Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова сообщила, что в районе работают



25 управляющих компаний.



– Со всеми взаимодействуем, следим за



оперативным устранением недостатков, – подчеркнула она.



Справка



Портал «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru​)



– интерактивное дополнение одноименной губернаторской программы, запущенной в регионе



по инициативе Дмитрия Миронова.



Все сообщения на портале четко классифицированы.



В рамках семи категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется



ввод дополнительных.



Необходимо зарегистрироваться, указать



свой электронный адрес, четко отнести вопрос к одной из семи категорий и написать



сообщение, не превышающее 700 знаков.



Пока пользоваться возможностями портала



могут только жители Ярославля, с 2018 года он будет работать на всю область.