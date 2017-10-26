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октября в ярославском Культурно-зрелищном центре прошла торжественная церемония
вручения свидетельств о назначении одаренным детям губернаторских стипендий на
2017 – 2018 учебный год. Поощрены 60 ребят: проявившие особые способности в
сфере образования, культуры, спорта, технического творчества, победители и
призеры всероссийских и международных выставок, конкурсов, фестивалей, олимпиад
и смотров. Единовременных премий также удостоены их наставники.
–
Я искренне рад приветствовать в этом зале самых талантливых детей нашей
области. И, конечно же, педагогов и родителей, благодаря которым раскрываются и
развиваются юные дарования, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий
Степаненко. – Именно талантливая и одаренная молодежь способна обеспечить в
перспективе качественный скачок в развитии экономики и социальной сферы. Мы
очень надеемся, что вручаемые сегодня стипендии станут одной из форм поддержки
вашего таланта.
Дмитрий
Степаненко пожелал ребятам достижения новых высот, веры в свои силы и удачи. В
церемонии награждения также принял участие первый заместитель председателя
Правительства Виктор Костин.
Одаренные
дети поощряются губернаторскими стипендиями начиная с 2005 года в рамках
областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Правительство региона
постоянно работает над повышением качества образования, в том числе
дополнительного, поддерживает школы и вузы, внедряющие инновационные программы.
–
Сегодня по дополнительным образовательным программам у нас обучаются более 70
процентов юных жителей региона, – отметил Дмитрий Степаненко. – На прошлой
неделе в Рыбинске был открыт детский технопарк «Кванториум», в котором ежегодно
более восьмисот детей будут обучаться по пяти самым перспективным направлениям.
Это авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и
нанотехнологии. А всего в мероприятиях технопарка ежегодно смогут участвовать
около трех тысяч школьников не только Рыбинска, но и других муниципальных
образований.
интересах одаренных ребят реализуется ОЦП «Развитие дополнительного образования
детей в Ярославской области» на 2016 – 2018 годы, а также региональный
приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в
Ярославской области». На базе государственных и муниципальных образовательных
учреждений успешно действует ряд ресурсных центров по работе с юными талантами.
этом году при поддержке Правительства области более тысячи ребят приняли
участие в 141 мероприятии межрегионального, всероссийского и международного
уровней, победителями и призерами стали 495 человек.
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вчера, 17:15
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