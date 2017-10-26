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октября в ярославском Культурно-зрелищном центре прошла торжественная церемония



вручения свидетельств о назначении одаренным детям губернаторских стипендий на



2017 – 2018 учебный год. Поощрены 60 ребят: проявившие особые способности в



сфере образования, культуры, спорта, технического творчества, победители и



призеры всероссийских и международных выставок, конкурсов, фестивалей, олимпиад



и смотров. Единовременных премий также удостоены их наставники.



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Я искренне рад приветствовать в этом зале самых талантливых детей нашей



области. И, конечно же, педагогов и родителей, благодаря которым раскрываются и



развиваются юные дарования, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий



Степаненко. – Именно талантливая и одаренная молодежь способна обеспечить в



перспективе качественный скачок в развитии экономики и социальной сферы. Мы



очень надеемся, что вручаемые сегодня стипендии станут одной из форм поддержки



вашего таланта.



Дмитрий



Степаненко пожелал ребятам достижения новых высот, веры в свои силы и удачи. В



церемонии награждения также принял участие первый заместитель председателя



Правительства Виктор Костин.



Одаренные



дети поощряются губернаторскими стипендиями начиная с 2005 года в рамках



областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Правительство региона



постоянно работает над повышением качества образования, в том числе



дополнительного, поддерживает школы и вузы, внедряющие инновационные программы.



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Сегодня по дополнительным образовательным программам у нас обучаются более 70



процентов юных жителей региона, – отметил Дмитрий Степаненко. – На прошлой



неделе в Рыбинске был открыт детский технопарк «Кванториум», в котором ежегодно



более восьмисот детей будут обучаться по пяти самым перспективным направлениям.



Это авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и



нанотехнологии. А всего в мероприятиях технопарка ежегодно смогут участвовать



около трех тысяч школьников не только Рыбинска, но и других муниципальных



образований.



интересах одаренных ребят реализуется ОЦП «Развитие дополнительного образования



детей в Ярославской области» на 2016 – 2018 годы, а также региональный



приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в



Ярославской области». На базе государственных и муниципальных образовательных



учреждений успешно действует ряд ресурсных центров по работе с юными талантами.



этом году при поддержке Правительства области более тысячи ребят приняли



участие в 141 мероприятии межрегионального, всероссийского и международного



уровней, победителями и призерами стали 495 человек. ​