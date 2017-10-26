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октября в ярославском Культурно-зрелищном центре прошла торжественная церемония

вручения свидетельств о назначении одаренным детям губернаторских стипендий на

2017 – 2018 учебный год. Поощрены 60 ребят: проявившие особые способности в

сфере образования, культуры, спорта, технического творчества, победители и

призеры всероссийских и международных выставок, конкурсов, фестивалей, олимпиад

и смотров. Единовременных премий также удостоены их наставники.



Я искренне рад приветствовать в этом зале самых талантливых детей нашей

области. И, конечно же, педагогов и родителей, благодаря которым раскрываются и

развиваются юные дарования, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий

Степаненко. – Именно талантливая и одаренная молодежь способна обеспечить в

перспективе качественный скачок в развитии экономики и социальной сферы. Мы

очень надеемся, что вручаемые сегодня стипендии станут одной из форм поддержки

вашего таланта.

Дмитрий

Степаненко пожелал ребятам достижения новых высот, веры в свои силы и удачи. В

церемонии награждения также принял участие первый заместитель председателя

Правительства Виктор Костин.

Одаренные

дети поощряются губернаторскими стипендиями начиная с 2005 года в рамках

областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Правительство региона

постоянно работает над повышением качества образования, в том числе

дополнительного, поддерживает школы и вузы, внедряющие инновационные программы.



Сегодня по дополнительным образовательным программам у нас обучаются более 70

процентов юных жителей региона, – отметил Дмитрий Степаненко. – На прошлой

неделе в Рыбинске был открыт детский технопарк «Кванториум», в котором ежегодно

более восьмисот детей будут обучаться по пяти самым перспективным направлениям.

Это авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и

нанотехнологии. А всего в мероприятиях технопарка ежегодно смогут участвовать

около трех тысяч школьников не только Рыбинска, но и других муниципальных

образований.

интересах одаренных ребят реализуется ОЦП «Развитие дополнительного образования

детей в Ярославской области» на 2016 – 2018 годы, а также региональный

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в

Ярославской области». На базе государственных и муниципальных образовательных

учреждений успешно действует ряд ресурсных центров по работе с юными талантами.

этом году при поддержке Правительства области более тысячи ребят приняли

участие в 141 мероприятии межрегионального, всероссийского и международного

уровней, победителями и призерами стали 495 человек. ​

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