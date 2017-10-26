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октября в Правительстве Ярославской области чествовали работников дорожного



хозяйства, а также автомобильного и городского пассажирского транспорта. От



имени губернатора Дмитрия Миронова с профессиональными праздниками собравшихся



поздравил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко.



–



Сегодня в этом зале собрались лучшие представители двух неразрывно связанных



между собой отраслей – работники дорожного хозяйства и работники автомобильного



и городского пассажирского транспорта, – сказал Дмитрий Степаненко. – От



результатов вашего труда напрямую зависит качество жизни практически каждого



жителя Ярославской области. За девять месяцев текущего года перевезено порядка



14 миллионов пассажиров. Каждый день наши водители доставляют заказчикам около



миллиона тонн грузов. Все эти перевозки были бы невозможны, если бы работники



дорожного хозяйства не обеспечивали строительство, ремонт и содержание дорожной



сети региона.



Дмитрий



Степаненко отметил, что в текущем году специалистами отрасли выполнен особенно



большой объем работ. Бюджет дорожного фонда региона – почти пять с половиной



миллиардов рублей.



Ярославской области реализуется несколько целевых программ по развитию и



сохранности сети автомобильных дорог. Только в рамках развития транспортной



инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» в этом году будет



отремонтировано 76 километров дорог, в том числе 51 километр – в региональном



центре. Кроме того, в этом году кардинально изменен подход к проведению



дорожных работ: большое внимание уделяется качеству.



Дмитрий



Степаненко подчеркнул, что в следующем году работа будет продолжена, в том



числе с привлечением средств федерального бюджета. По сообщениям Министерства



транспорта России, объемы финансирования сохранятся на уровне нынешнего года. В



частности, весной будет введен в строй новый мост через Которосль в Ярославле,



что позволит решить транспортные проблемы десятков тысяч жителей



Красноперекопского района.



За



высокий профессионализм и многолетний безупречный труд Дмитрий Степаненко вручил



нагрудный знак «Почетный автотранспортник» 2017 года директору ООО «Любимское



автотранспортное предприятие» Виктору Чеснокову.



Благодарности



министра транспорта РФ за высокие производственные достижения получили 16



представителей отрасли. Еще восемь работников дорожного хозяйства и



автотранспортных предприятий удостоены почетных грамот губернатора Ярославской



области.



церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства



области Виталий Ткаченко, мэр Ярославля Владимир Слепцов, президент



Ярославского автотранспортного союза Роберт Бестаев, председатель ЯОО



«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и



дорожного хозяйства» Маргарита Забелина.



–



Ежегодно усилиями ярославских дорожников ремонтируются и строятся дороги



регионального и местного значения. Наши транспортники в любых условиях



обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта и перевозку грузов.



Поздравляю вас с профессиональным праздником! Хочу пожелать вам хорошей погоды,



как в доме, так и на дорогах, – сказал Виталий Ткаченко.



Благодарственные



письма и почетные грамоты в этот день также были вручены от областной Думы,



регионального департамента транспорта, мэрии Ярославля.



Почетными



гостями мероприятия стали ветераны дорожной и транспортной отрасли. В их числе



– Виктор Воробьев, почетный дорожник России, в течение многих лет возглавлявший



госучреждение «Ярославская областная дорожная служба».



–



Дорожники и транспортники во всех уголках нашего региона всегда делали одно



общее дело, – сказал Виктор Воробьев. – Я рад тому, что губернатор Дмитрий



Миронов и его команда уделяют большое внимание этим двум отраслям, потому что



от них зависит экономика Ярославской области.



Тех,



кто внес неоценимый вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона,



приветствовали аплодисментами.