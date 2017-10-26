​26 октября предварительные итоги работы

по обеспечению охраны водных биологических ресурсов региона обсудили на заседании

профильной межведомственной группы под руководством заместителя председателя Правительства

Ярославской области Романа Колесова.

– Благодаря системе межведомственного

взаимодействия и привлечению большого количества специалистов и средств мы смогли

повысить уровень контроля за соблюдением ограничений рыболовства в период нереста,

– отметил Роман Колесов. – Это очень важно для сохранения водных богатств региона.

В 2017 году для реализации межведомственной

схемы взаимодействия в период нереста рыбы в регионе привлечены 246 сотрудников

уполномоченных органов, задействовано 51 плавательное средство, 128 автомашин. Как

отметил руководитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических

ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Андрей Степанов, проведено 770 межведомственных

рейдов, выявлено 795 нарушений, по которым составлено 842 протокола об административных

правонарушениях. Возбуждено 33 уголовных дела – это в два раза больше, чем в прошлом

году. Изъято 217 килограммов рыбы.

Для более оперативной совместной

деятельности в данный момент идет проработка соглашений с ГУ МЧС по Ярославской

области и управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ярославской

области. В преддверии ледостава началась подготовка к проведению в ноябре-декабре

совместных рейдов с УМВД.

Межведомственный подход, по мнению представителей

администраций муниципальных районов, позволил усилить работу по пресечению незаконной

торговли рыбой и информированию населения.

Участники мероприятия проанализировали

проблемные моменты и наметили планы по взаимодействию в период ледостава.

Также на заседании было отмечено, что по многочисленным

обращениям жителей региона проведена успешная работа по внесению изменений в действующие

правила рыболовства: скорректированы границы запретных районов добычи водных биологических

ресурсов для любителей и спортсменов.​

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