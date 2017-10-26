|26 октября предварительные итоги работы
по обеспечению охраны водных биологических ресурсов региона обсудили на заседании
профильной межведомственной группы под руководством заместителя председателя Правительства
Ярославской области Романа Колесова.
– Благодаря системе межведомственного
взаимодействия и привлечению большого количества специалистов и средств мы смогли
повысить уровень контроля за соблюдением ограничений рыболовства в период нереста,
– отметил Роман Колесов. – Это очень важно для сохранения водных богатств региона.
В 2017 году для реализации межведомственной
схемы взаимодействия в период нереста рыбы в регионе привлечены 246 сотрудников
уполномоченных органов, задействовано 51 плавательное средство, 128 автомашин. Как
отметил руководитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Андрей Степанов, проведено 770 межведомственных
рейдов, выявлено 795 нарушений, по которым составлено 842 протокола об административных
правонарушениях. Возбуждено 33 уголовных дела – это в два раза больше, чем в прошлом
году. Изъято 217 килограммов рыбы.
Для более оперативной совместной
деятельности в данный момент идет проработка соглашений с ГУ МЧС по Ярославской
области и управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ярославской
области. В преддверии ледостава началась подготовка к проведению в ноябре-декабре
совместных рейдов с УМВД.
Межведомственный подход, по мнению представителей
администраций муниципальных районов, позволил усилить работу по пресечению незаконной
торговли рыбой и информированию населения.
Участники мероприятия проанализировали
проблемные моменты и наметили планы по взаимодействию в период ледостава.
Также на заседании было отмечено, что по многочисленным
обращениям жителей региона проведена успешная работа по внесению изменений в действующие
правила рыболовства: скорректированы границы запретных районов добычи водных биологических
ресурсов для любителей и спортсменов.
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