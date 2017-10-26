​26 октября предварительные итоги работы



по обеспечению охраны водных биологических ресурсов региона обсудили на заседании



профильной межведомственной группы под руководством заместителя председателя Правительства



Ярославской области Романа Колесова.



– Благодаря системе межведомственного



взаимодействия и привлечению большого количества специалистов и средств мы смогли



повысить уровень контроля за соблюдением ограничений рыболовства в период нереста,



– отметил Роман Колесов. – Это очень важно для сохранения водных богатств региона.



В 2017 году для реализации межведомственной



схемы взаимодействия в период нереста рыбы в регионе привлечены 246 сотрудников



уполномоченных органов, задействовано 51 плавательное средство, 128 автомашин. Как



отметил руководитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических



ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Андрей Степанов, проведено 770 межведомственных



рейдов, выявлено 795 нарушений, по которым составлено 842 протокола об административных



правонарушениях. Возбуждено 33 уголовных дела – это в два раза больше, чем в прошлом



году. Изъято 217 килограммов рыбы.



Для более оперативной совместной



деятельности в данный момент идет проработка соглашений с ГУ МЧС по Ярославской



области и управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ярославской



области. В преддверии ледостава началась подготовка к проведению в ноябре-декабре



совместных рейдов с УМВД.



Межведомственный подход, по мнению представителей



администраций муниципальных районов, позволил усилить работу по пресечению незаконной



торговли рыбой и информированию населения.



Участники мероприятия проанализировали



проблемные моменты и наметили планы по взаимодействию в период ледостава.



Также на заседании было отмечено, что по многочисленным



обращениям жителей региона проведена успешная работа по внесению изменений в действующие



правила рыболовства: скорректированы границы запретных районов добычи водных биологических



ресурсов для любителей и спортсменов.​