​Возможности информационной системы «Бизнес-навигатор»



презентовали сегодня студентам ЯрГУ им. Демидова представители руководства АО «Корпорация



МСП» и «МСП Банка». Программа-путеводитель для начинающих предпринимателей продемонстрирована



в рамках специального мастер-класса, который рассказывает о том, как сделать первые



шаги в организации своего бизнеса.



– Говоря о развитии малого и среднего



предпринимательства в регионе, мы подразумеваем не только активную поддержку уже



действующих субъектов малого и среднего бизнеса, но и стимулирование предпринимательской



инициативы в целом, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской



области Максим Авдеев. – Именно эти задачи решает «Бизнес-навигатор». Сегодня это



достаточно эффективный инструмент, доступный всем желающим и простой в использовании.



Для нас важно, чтобы этот сервис был востребован и позволял инициативным людям успешно



реализовывать свои проекты.



«Бизнес-навигатор» – разработка АО «Корпорация



МСП», федерального института поддержки малого и среднего бизнеса. Это уникальный



по функционалу ресурс, с помощью которого можно проанализировать необходимые для



запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу: рассчитать бизнес-план,



оценить уровень конкуренции, подобрать помещения под выбранный вид деятельности,



а также найти информацию о мерах поддержки бизнеса, актуальные планы закупок крупнейших



заказчиков, каталог франшиз и многое другое.



Сервисы «Бизнес-навигатора» работают на



основе официальных статистических данных, в том числе о средней заработной плате,



налогах, других обязательных платежах. Параметры и виды наиболее востребованных



проектов, которые включены в «Бизнес-навигатор», выбраны совместно с деловыми объединениями



предпринимателей. Виды поддержки проработаны с банками, организациями инфраструктуры



поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.



В Ярославской области «Бизнес-навигатором»



занимается региональная Корпорация развития МСП. Сегодня система работает в Ярославле



и Рыбинске. В дальнейшем она будет масштабирована на весь регион.



Некоторые студенты ЯрГУ уже опробовали



«Бизнес-навигатор» для разработки собственных идей. Их они представили в рамках



встречи: это проекты магазинов, сервисных организаций и даже спа-салона и билетной



кассы. Чтобы повысить интерес студенческого сообщества к реализации бизнес-инициатив,



«Банк МСП» объявил конкурс на лучший бизнес-план, разработанный с помощью сервиса.



Победители получат премии и возможность стажировки в «МСП Банке».



Дальнейшее сотрудничество университета



с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» закреплено соответствующим соглашением.