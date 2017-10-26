|Возможности информационной системы «Бизнес-навигатор»
презентовали сегодня студентам ЯрГУ им. Демидова представители руководства АО «Корпорация
МСП» и «МСП Банка». Программа-путеводитель для начинающих предпринимателей продемонстрирована
в рамках специального мастер-класса, который рассказывает о том, как сделать первые
шаги в организации своего бизнеса.
– Говоря о развитии малого и среднего
предпринимательства в регионе, мы подразумеваем не только активную поддержку уже
действующих субъектов малого и среднего бизнеса, но и стимулирование предпринимательской
инициативы в целом, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской
области Максим Авдеев. – Именно эти задачи решает «Бизнес-навигатор». Сегодня это
достаточно эффективный инструмент, доступный всем желающим и простой в использовании.
Для нас важно, чтобы этот сервис был востребован и позволял инициативным людям успешно
реализовывать свои проекты.
«Бизнес-навигатор» – разработка АО «Корпорация
МСП», федерального института поддержки малого и среднего бизнеса. Это уникальный
по функционалу ресурс, с помощью которого можно проанализировать необходимые для
запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу: рассчитать бизнес-план,
оценить уровень конкуренции, подобрать помещения под выбранный вид деятельности,
а также найти информацию о мерах поддержки бизнеса, актуальные планы закупок крупнейших
заказчиков, каталог франшиз и многое другое.
Сервисы «Бизнес-навигатора» работают на
основе официальных статистических данных, в том числе о средней заработной плате,
налогах, других обязательных платежах. Параметры и виды наиболее востребованных
проектов, которые включены в «Бизнес-навигатор», выбраны совместно с деловыми объединениями
предпринимателей. Виды поддержки проработаны с банками, организациями инфраструктуры
поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.
В Ярославской области «Бизнес-навигатором»
занимается региональная Корпорация развития МСП. Сегодня система работает в Ярославле
и Рыбинске. В дальнейшем она будет масштабирована на весь регион.
Некоторые студенты ЯрГУ уже опробовали
«Бизнес-навигатор» для разработки собственных идей. Их они представили в рамках
встречи: это проекты магазинов, сервисных организаций и даже спа-салона и билетной
кассы. Чтобы повысить интерес студенческого сообщества к реализации бизнес-инициатив,
«Банк МСП» объявил конкурс на лучший бизнес-план, разработанный с помощью сервиса.
Победители получат премии и возможность стажировки в «МСП Банке».
Дальнейшее сотрудничество университета
с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» закреплено соответствующим соглашением.
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