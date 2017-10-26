​Возможности информационной системы «Бизнес-навигатор»

презентовали сегодня студентам ЯрГУ им. Демидова представители руководства АО «Корпорация

МСП» и «МСП Банка». Программа-путеводитель для начинающих предпринимателей продемонстрирована

в рамках специального мастер-класса, который рассказывает о том, как сделать первые

шаги в организации своего бизнеса.

– Говоря о развитии малого и среднего

предпринимательства в регионе, мы подразумеваем не только активную поддержку уже

действующих субъектов малого и среднего бизнеса, но и стимулирование предпринимательской

инициативы в целом, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской

области Максим Авдеев. – Именно эти задачи решает «Бизнес-навигатор». Сегодня это

достаточно эффективный инструмент, доступный всем желающим и простой в использовании.

Для нас важно, чтобы этот сервис был востребован и позволял инициативным людям успешно

реализовывать свои проекты.

«Бизнес-навигатор» – разработка АО «Корпорация

МСП», федерального института поддержки малого и среднего бизнеса. Это уникальный

по функционалу ресурс, с помощью которого можно проанализировать необходимые для

запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу: рассчитать бизнес-план,

оценить уровень конкуренции, подобрать помещения под выбранный вид деятельности,

а также найти информацию о мерах поддержки бизнеса, актуальные планы закупок крупнейших

заказчиков, каталог франшиз и многое другое.

Сервисы «Бизнес-навигатора» работают на

основе официальных статистических данных, в том числе о средней заработной плате,

налогах, других обязательных платежах. Параметры и виды наиболее востребованных

проектов, которые включены в «Бизнес-навигатор», выбраны совместно с деловыми объединениями

предпринимателей. Виды поддержки проработаны с банками, организациями инфраструктуры

поддержки бизнеса, государственными органами и местными властями.

В Ярославской области «Бизнес-навигатором»

занимается региональная Корпорация развития МСП. Сегодня система работает в Ярославле

и Рыбинске. В дальнейшем она будет масштабирована на весь регион.

Некоторые студенты ЯрГУ уже опробовали

«Бизнес-навигатор» для разработки собственных идей. Их они представили в рамках

встречи: это проекты магазинов, сервисных организаций и даже спа-салона и билетной

кассы. Чтобы повысить интерес студенческого сообщества к реализации бизнес-инициатив,

«Банк МСП» объявил конкурс на лучший бизнес-план, разработанный с помощью сервиса.

Победители получат премии и возможность стажировки в «МСП Банке».

Дальнейшее сотрудничество университета

с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» закреплено соответствующим соглашением.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 18:00
18 просмотров
2017.10.26 Ярославская область занимает 7-е место в ЦФО по объему закупок у субъектов МСП
2017.10.26 Роман Колесов: «Укрепление межведомственного взаимодействия дало возможность усилить контроль за соблюдением правил рыболовства»
2017.10.26 Награждены лучшие работники дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта
2017.10.26 60 одаренных детей получили губернаторские стипендии на 2017 – 2018 учебный год
2017.10.26 Ремонт придомовых территорий по обращениям через портал «Решаем вместе» идет под контролем органов власти и общественности