|Вопросы расширения объема госзакупок и
закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса обсуждались
в рамках заседания регионального Координационного совета по МСП.
В мероприятии приняли участие заместитель
председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, представители АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», ООО
«РТС-тендер» и ОАО «РЖД», сотрудники региональных органов власти, члены координационного
совета, бизнесмены.
– Говоря о поддержке предпринимательства,
прежде всего мы имеем в виду создание в регионе благоприятного делового климата,
– отметил Максим Авдеев. – В рамках этой работы мы решаем ряд задач, в том числе
и расширения доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам и закупкам
крупнейших заказчиков федерального и регионального уровней. Это позволит предпринимателям
расширять объемы сбыта и производства, повышать свой технологический уровень, а
следовательно, развиваться.
Максим Авдеев подчеркнул: в соответствии
с законодательством доля закупок крупных корпоративных заказчиков у малых и средних
предприятий должна составлять не менее 18 процентов от совокупного годового объема.
В том числе не менее 10 процентов – по результатам прямых закупок. А с 1 января
2018 года квота по прямым закупкам увеличится до 15 процентов.
<Сегодня в России насчитывается 419 крупнейших
заказчиков, чью закупочную деятельность мониторит АО «Федеральная корпорация развития
малого и среднего предпринимательства». В Ярославской области таких предприятий
пять: ОАО «Ярославльводоканал», АО «Яргорэлектротранс», АО «Ярославские энергетические системы»,
АО «ПАТП-1 г. Ярославля» и ОАО «Яргортеплоэнерго».
По данным АО «Корпорация МСП», в России
объем закупок крупнейших компаний с госучастием у субъектов МСП с начала 2017 года
составил 1,648 триллиона рублей и вырос на 18,5 процента по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 2
триллиона рублей. По объему закупок у малого и среднего бизнеса Ярославская область
занимает 7-е место в ЦФО – сегодня это 7,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в Костромской
области – немногим более миллиарда.
– Сегодня мы наблюдаем две положительные
тенденции: повышаются открытость информации о закупках и готовность крупнейших заказчиков
взаимодействовать с малым и средним бизнесом, – сказала руководитель дирекции информационного
и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация МСП»
Наталья Власова. – Еще одна тенденция – заказчики стали больше доверять малому и
среднему бизнесу в части исполнения договоров. Также, по итогам проведенного АО
«Корпорация МСП» мониторинга за 2016 и 2017 годы, снижается цена на контракты, что
экономит финансы заказчика. Малые и средние компании, в свою очередь, стали больше
доверять заказчикам.
Расширение доступа к закупкам крупнейших
компаний требует и упрощения процедуры участия. Так, например, ОАО «РЖД» сократило
перечень документов на 40 процентов, меньше стал и перечень должностных лиц, имеющих
право заключать договоры с единым поставщиком. При этом после подведения итогов
конкурса договор заключается через 10 дней, чтобы у участников закупки было время
подать апелляцию на результаты торгов.
Активную поддержку бизнесу в вопросах
сотрудничества с крупными заказчиками оказывает Правительство региона. Сегодня департамент
госзаказа совместно с департаментом инвестиций и промышленности разрабатывает систему
адресного оповещения предпринимателей о закупках, опубликованных в государственной
информационной системе «Государственные закупки Ярославской области». Как пояснил
директор департамента государственного заказа Андрей Афонин, ввод сервиса в эксплуатацию
планируется с января-февраля 2018 года.
– Правительство региона ведет системную
работу по выстраиванию взаимодействия производственных предприятий и крупных заказчиков,
– подвел итоги заседания председатель Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству Александр Кучменко. – Одновременно на уровне области разрабатываются
конкретные меры поддержки, что позволяет создавать устойчивые кооперационные связи
между предприятиями. Это ведет к увеличению налоговых поступлений, реализации политики
импортозамещения и увеличению ВРП.
Справка
Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству – совещательный орган, который ведет свою работу с 1999 года.
Состав был обновлен в 2017 году. Членами совета являются предприниматели, представители
исполнительной и законодательной власти региона, общественных организаций, банков
и образовательных учреждений, члены районных советов. Организационную поддержку
работе органа оказывает департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.
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