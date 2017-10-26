​Вопросы расширения объема госзакупок и



закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса обсуждались



в рамках заседания регионального Координационного совета по МСП.



В мероприятии приняли участие заместитель



председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, представители АО «Федеральная



корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», ООО



«РТС-тендер» и ОАО «РЖД», сотрудники региональных органов власти, члены координационного



совета, бизнесмены.



– Говоря о поддержке предпринимательства,



прежде всего мы имеем в виду создание в регионе благоприятного делового климата,



– отметил Максим Авдеев. – В рамках этой работы мы решаем ряд задач, в том числе



и расширения доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам и закупкам



крупнейших заказчиков федерального и регионального уровней. Это позволит предпринимателям



расширять объемы сбыта и производства, повышать свой технологический уровень, а



следовательно, развиваться.



Максим Авдеев подчеркнул: в соответствии



с законодательством доля закупок крупных корпоративных заказчиков у малых и средних



предприятий должна составлять не менее 18 процентов от совокупного годового объема.



В том числе не менее 10 процентов – по результатам прямых закупок. А с 1 января



2018 года квота по прямым закупкам увеличится до 15 процентов.



<Сегодня в России насчитывается 419 крупнейших



заказчиков, чью закупочную деятельность мониторит АО «Федеральная корпорация развития



малого и среднего предпринимательства». В Ярославской области таких предприятий



пять: ОАО «Ярославльводоканал», АО «Яргорэлектротранс», АО «Ярославские энергетические системы»,



АО «ПАТП-1 г. Ярославля» и ОАО «Яргортеплоэнерго».



По данным АО «Корпорация МСП», в России



объем закупок крупнейших компаний с госучастием у субъектов МСП с начала 2017 года



составил 1,648 триллиона рублей и вырос на 18,5 процента по сравнению с аналогичным



периодом 2016 года. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 2



триллиона рублей. По объему закупок у малого и среднего бизнеса Ярославская область



занимает 7-е место в ЦФО – сегодня это 7,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в Костромской



области – немногим более миллиарда.



– Сегодня мы наблюдаем две положительные



тенденции: повышаются открытость информации о закупках и готовность крупнейших заказчиков



взаимодействовать с малым и средним бизнесом, – сказала руководитель дирекции информационного



и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация МСП»



Наталья Власова. – Еще одна тенденция – заказчики стали больше доверять малому и



среднему бизнесу в части исполнения договоров. Также, по итогам проведенного АО



«Корпорация МСП» мониторинга за 2016 и 2017 годы, снижается цена на контракты, что



экономит финансы заказчика. Малые и средние компании, в свою очередь, стали больше



доверять заказчикам.



Расширение доступа к закупкам крупнейших



компаний требует и упрощения процедуры участия. Так, например, ОАО «РЖД» сократило



перечень документов на 40 процентов, меньше стал и перечень должностных лиц, имеющих



право заключать договоры с единым поставщиком. При этом после подведения итогов



конкурса договор заключается через 10 дней, чтобы у участников закупки было время



подать апелляцию на результаты торгов.



Активную поддержку бизнесу в вопросах



сотрудничества с крупными заказчиками оказывает Правительство региона. Сегодня департамент



госзаказа совместно с департаментом инвестиций и промышленности разрабатывает систему



адресного оповещения предпринимателей о закупках, опубликованных в государственной



информационной системе «Государственные закупки Ярославской области». Как пояснил



директор департамента государственного заказа Андрей Афонин, ввод сервиса в эксплуатацию



планируется с января-февраля 2018 года.



– Правительство региона ведет системную



работу по выстраиванию взаимодействия производственных предприятий и крупных заказчиков,



– подвел итоги заседания председатель Координационного совета по малому и среднему



предпринимательству Александр Кучменко. – Одновременно на уровне области разрабатываются



конкретные меры поддержки, что позволяет создавать устойчивые кооперационные связи



между предприятиями. Это ведет к увеличению налоговых поступлений, реализации политики



импортозамещения и увеличению ВРП.



Справка



Координационный совет по малому и среднему



предпринимательству – совещательный орган, который ведет свою работу с 1999 года.



Состав был обновлен в 2017 году. Членами совета являются предприниматели, представители



исполнительной и законодательной власти региона, общественных организаций, банков



и образовательных учреждений, члены районных советов. Организационную поддержку



работе органа оказывает департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.