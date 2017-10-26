​Вопросы расширения объема госзакупок и

закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса обсуждались

в рамках заседания регионального Координационного совета по МСП.

В мероприятии приняли участие заместитель

председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, представители АО «Федеральная

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», ООО

«РТС-тендер» и ОАО «РЖД», сотрудники региональных органов власти, члены координационного

совета, бизнесмены.

– Говоря о поддержке предпринимательства,

прежде всего мы имеем в виду создание в регионе благоприятного делового климата,

– отметил Максим Авдеев. – В рамках этой работы мы решаем ряд задач, в том числе

и расширения доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам и закупкам

крупнейших заказчиков федерального и регионального уровней. Это позволит предпринимателям

расширять объемы сбыта и производства, повышать свой технологический уровень, а

следовательно, развиваться.

Максим Авдеев подчеркнул: в соответствии

с законодательством доля закупок крупных корпоративных заказчиков у малых и средних

предприятий должна составлять не менее 18 процентов от совокупного годового объема.

В том числе не менее 10 процентов – по результатам прямых закупок. А с 1 января

2018 года квота по прямым закупкам увеличится до 15 процентов.

<Сегодня в России насчитывается 419 крупнейших

заказчиков, чью закупочную деятельность мониторит АО «Федеральная корпорация развития

малого и среднего предпринимательства». В Ярославской области таких предприятий

пять: ОАО «Ярославльводоканал», АО «Яргорэлектротранс», АО «Ярославские энергетические системы»,

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» и ОАО «Яргортеплоэнерго».

По данным АО «Корпорация МСП», в России

объем закупок крупнейших компаний с госучастием у субъектов МСП с начала 2017 года

составил 1,648 триллиона рублей и вырос на 18,5 процента по сравнению с аналогичным

периодом 2016 года. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 2

триллиона рублей. По объему закупок у малого и среднего бизнеса Ярославская область

занимает 7-е место в ЦФО – сегодня это 7,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в Костромской

области – немногим более миллиарда.

– Сегодня мы наблюдаем две положительные

тенденции: повышаются открытость информации о закупках и готовность крупнейших заказчиков

взаимодействовать с малым и средним бизнесом, – сказала руководитель дирекции информационного

и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация МСП»

Наталья Власова. – Еще одна тенденция – заказчики стали больше доверять малому и

среднему бизнесу в части исполнения договоров. Также, по итогам проведенного АО

«Корпорация МСП» мониторинга за 2016 и 2017 годы, снижается цена на контракты, что

экономит финансы заказчика. Малые и средние компании, в свою очередь, стали больше

доверять заказчикам.

Расширение доступа к закупкам крупнейших

компаний требует и упрощения процедуры участия. Так, например, ОАО «РЖД» сократило

перечень документов на 40 процентов, меньше стал и перечень должностных лиц, имеющих

право заключать договоры с единым поставщиком. При этом после подведения итогов

конкурса договор заключается через 10 дней, чтобы у участников закупки было время

подать апелляцию на результаты торгов.

Активную поддержку бизнесу в вопросах

сотрудничества с крупными заказчиками оказывает Правительство региона. Сегодня департамент

госзаказа совместно с департаментом инвестиций и промышленности разрабатывает систему

адресного оповещения предпринимателей о закупках, опубликованных в государственной

информационной системе «Государственные закупки Ярославской области». Как пояснил

директор департамента государственного заказа Андрей Афонин, ввод сервиса в эксплуатацию

планируется с января-февраля 2018 года.

– Правительство региона ведет системную

работу по выстраиванию взаимодействия производственных предприятий и крупных заказчиков,

– подвел итоги заседания председатель Координационного совета по малому и среднему

предпринимательству Александр Кучменко. – Одновременно на уровне области разрабатываются

конкретные меры поддержки, что позволяет создавать устойчивые кооперационные связи

между предприятиями. Это ведет к увеличению налоговых поступлений, реализации политики

импортозамещения и увеличению ВРП.

Справка

Координационный совет по малому и среднему

предпринимательству – совещательный орган, который ведет свою работу с 1999 года.

Состав был обновлен в 2017 году. Членами совета являются предприниматели, представители

исполнительной и законодательной власти региона, общественных организаций, банков

и образовательных учреждений, члены районных советов. Организационную поддержку

работе органа оказывает департамент инвестиций и промышленности Ярославской области.

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