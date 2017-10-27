​Вопросы

федеральной поддержки реновации турмаршрута Золотое кольцо России обсудили в

Ярославле председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и депутат

Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по физической

культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму

Сергей Кривоносов.



Сегодня все города, входящие в официальный список маршрута, понимают

необходимость перестраивания работы с турпотоком. Первый шаг в этом направлении

сделан: по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова создан

Союз городов Золотого кольца, – отметил, открывая встречу, Дмитрий Степаненко.

– Сейчас нам важно скоординировать планы и основные направления дальнейшей

работы.

Главной

темой встречи стало создание межведомственной рабочей группы с участием

представителей регионов для разработки федерального законопроекта о маршруте Золотое

кольцо.



Для реновации Золотого кольца необходима законодательная поддержка. Мы должны

отстаивать интересы регионов туристического маршрута на федеральном уровне, –

сказал Сергей Кривоносов.

Правительство

Ярославской области готово поддержать работу над законопроектом. Как отметил

Дмитрий Степаненко, это позволит городам маршрута привлекать ресурсы для

развития туристической инфраструктуры и решать основные проблемы отрасли. В

частности, сейчас одной из приоритетных задач, определенных стратегией развития

туризма в регионе, является преодоление сезонности турпотока. Снять ее

планируется за счет организации делового, событийного, промышленного,

религиозного и оздоровительного туризма. Серьезно поработать предстоит и с

транспортной инфраструктурой и логистикой.

Также

важной функцией законопроекта Сергей Кривоносов назвал создание экономических

инструментов для формирования конкурентоспособного соотношения «цена –

качество» турпродукта и усовершенствования налоговой политики в туристическом

бизнесе.

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