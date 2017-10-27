​Вопросы



федеральной поддержки реновации турмаршрута Золотое кольцо России обсудили в



Ярославле председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и депутат



Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по физической



культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму



Сергей Кривоносов.



–



Сегодня все города, входящие в официальный список маршрута, понимают



необходимость перестраивания работы с турпотоком. Первый шаг в этом направлении



сделан: по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова создан



Союз городов Золотого кольца, – отметил, открывая встречу, Дмитрий Степаненко.



– Сейчас нам важно скоординировать планы и основные направления дальнейшей



работы.



Главной



темой встречи стало создание межведомственной рабочей группы с участием



представителей регионов для разработки федерального законопроекта о маршруте Золотое



кольцо.



–



Для реновации Золотого кольца необходима законодательная поддержка. Мы должны



отстаивать интересы регионов туристического маршрута на федеральном уровне, –



сказал Сергей Кривоносов.



Правительство



Ярославской области готово поддержать работу над законопроектом. Как отметил



Дмитрий Степаненко, это позволит городам маршрута привлекать ресурсы для



развития туристической инфраструктуры и решать основные проблемы отрасли. В



частности, сейчас одной из приоритетных задач, определенных стратегией развития



туризма в регионе, является преодоление сезонности турпотока. Снять ее



планируется за счет организации делового, событийного, промышленного,



религиозного и оздоровительного туризма. Серьезно поработать предстоит и с



транспортной инфраструктурой и логистикой.



Также



важной функцией законопроекта Сергей Кривоносов назвал создание экономических



инструментов для формирования конкурентоспособного соотношения «цена –



качество» турпродукта и усовершенствования налоговой политики в туристическом



бизнесе.