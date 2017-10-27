|Вопросы
федеральной поддержки реновации турмаршрута Золотое кольцо России обсудили в
Ярославле председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко и депутат
Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму
Сергей Кривоносов.
–
Сегодня все города, входящие в официальный список маршрута, понимают
необходимость перестраивания работы с турпотоком. Первый шаг в этом направлении
сделан: по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова создан
Союз городов Золотого кольца, – отметил, открывая встречу, Дмитрий Степаненко.
– Сейчас нам важно скоординировать планы и основные направления дальнейшей
работы.
Главной
темой встречи стало создание межведомственной рабочей группы с участием
представителей регионов для разработки федерального законопроекта о маршруте Золотое
кольцо.
–
Для реновации Золотого кольца необходима законодательная поддержка. Мы должны
отстаивать интересы регионов туристического маршрута на федеральном уровне, –
сказал Сергей Кривоносов.
Правительство
Ярославской области готово поддержать работу над законопроектом. Как отметил
Дмитрий Степаненко, это позволит городам маршрута привлекать ресурсы для
развития туристической инфраструктуры и решать основные проблемы отрасли. В
частности, сейчас одной из приоритетных задач, определенных стратегией развития
туризма в регионе, является преодоление сезонности турпотока. Снять ее
планируется за счет организации делового, событийного, промышленного,
религиозного и оздоровительного туризма. Серьезно поработать предстоит и с
транспортной инфраструктурой и логистикой.
Также
важной функцией законопроекта Сергей Кривоносов назвал создание экономических
инструментов для формирования конкурентоспособного соотношения «цена –
качество» турпродукта и усовершенствования налоговой политики в туристическом
бизнесе.
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