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октября в Данилове в торжественной обстановке открылся обновленный
Преображенский парк. Благоустройство территории проведено в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Парки малых городов», входящего в губернаторскую
программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе».
церемонии открытия приняли участие глава района Александр Смирнов, глава
городского поселения Данилов Наталья Косихина и региональный координатор
проекта «Парки малых городов» от партии Юрий Павлов. Они поздравили жителей
Данилова с радостным событием и выразили надежду, что Преображенский вновь
станет любимейшим местом отдыха горожан.
На
реконструкцию парка было направлено 3 миллиона 860 тысяч рублей, 3,4 миллиона
из которых – из федерального и областного бюджетов. 10 процентов стоимости
работ – муниципальные средства, остальное – вклад местных жителей.
целом на проект «Парки малых городов» в текущем году в регион из федерации
поступило 5 миллионов рублей. С учетом средств областного бюджета на эти цели
выделено более 10 миллионов рублей.
проекте три участника – также Комсомольский парк в Ростове и парк Победы в
Угличе. В создании моделей их реконструкции участвовали архитекторы, историки,
общественники. Упор был сделан на сохранность исторического облика этих мест.
Преображенский
парк находится в самом центре Данилова. Раньше здесь стоял самый большой
белокаменный пятиглавый храм города – Преображенский. Сейчас на его месте
поклонный крест. Рядом с зоной отдыха – детская школа искусств и спортивная
школа.
Во
время реконструкции в парке обустроены территория для отдыха, прогулочная зона,
смотровая площадка, установлены беседка, уличная мебель, проведены
берегоукрепление и очистка пруда, сделано ограждение.
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