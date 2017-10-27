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октября в Данилове в торжественной обстановке открылся обновленный



Преображенский парк. Благоустройство территории проведено в рамках проекта



партии «Единая Россия» «Парки малых городов», входящего в губернаторскую



программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе».



церемонии открытия приняли участие глава района Александр Смирнов, глава



городского поселения Данилов Наталья Косихина и региональный координатор



проекта «Парки малых городов» от партии Юрий Павлов. Они поздравили жителей



Данилова с радостным событием и выразили надежду, что Преображенский вновь



станет любимейшим местом отдыха горожан.



На



реконструкцию парка было направлено 3 миллиона 860 тысяч рублей, 3,4 миллиона



из которых – из федерального и областного бюджетов. 10 процентов стоимости



работ – муниципальные средства, остальное – вклад местных жителей.



целом на проект «Парки малых городов» в текущем году в регион из федерации



поступило 5 миллионов рублей. С учетом средств областного бюджета на эти цели



выделено более 10 миллионов рублей.



проекте три участника – также Комсомольский парк в Ростове и парк Победы в



Угличе. В создании моделей их реконструкции участвовали архитекторы, историки,



общественники. Упор был сделан на сохранность исторического облика этих мест.



Преображенский



парк находится в самом центре Данилова. Раньше здесь стоял самый большой



белокаменный пятиглавый храм города – Преображенский. Сейчас на его месте



поклонный крест. Рядом с зоной отдыха – детская школа искусств и спортивная



школа.



Во



время реконструкции в парке обустроены территория для отдыха, прогулочная зона,



смотровая площадка, установлены беседка, уличная мебель, проведены



берегоукрепление и очистка пруда, сделано ограждение.



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