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октября в Данилове в торжественной обстановке открылся обновленный

Преображенский парк. Благоустройство территории проведено в рамках проекта

партии «Единая Россия» «Парки малых городов», входящего в губернаторскую

программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

церемонии открытия приняли участие глава района Александр Смирнов, глава

городского поселения Данилов Наталья Косихина и региональный координатор

проекта «Парки малых городов» от партии Юрий Павлов. Они поздравили жителей

Данилова с радостным событием и выразили надежду, что Преображенский вновь

станет любимейшим местом отдыха горожан.

На

реконструкцию парка было направлено 3 миллиона 860 тысяч рублей, 3,4 миллиона

из которых – из федерального и областного бюджетов. 10 процентов стоимости

работ – муниципальные средства, остальное – вклад местных жителей.

целом на проект «Парки малых городов» в текущем году в регион из федерации

поступило 5 миллионов рублей. С учетом средств областного бюджета на эти цели

выделено более 10 миллионов рублей.

проекте три участника – также Комсомольский парк в Ростове и парк Победы в

Угличе. В создании моделей их реконструкции участвовали архитекторы, историки,

общественники. Упор был сделан на сохранность исторического облика этих мест.

Преображенский

парк находится в самом центре Данилова. Раньше здесь стоял самый большой

белокаменный пятиглавый храм города – Преображенский. Сейчас на его месте

поклонный крест. Рядом с зоной отдыха – детская школа искусств и спортивная

школа.

Во

время реконструкции в парке обустроены территория для отдыха, прогулочная зона,

смотровая площадка, установлены беседка, уличная мебель, проведены

берегоукрепление и очистка пруда, сделано ограждение.

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