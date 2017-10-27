|27 – 29 октября во Дворце культуры им.
А.М. Добрынина проходит Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.
Семинар-практикум организован Центральным
казачьим войском при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства
Ярославской области. Цель мероприятия – сохранение, развитие и популяризация народного
любительского творчества и традиционной культуры казаков, проживающих на территории
страны.
Программа включает занятия по трем направлениям:
вокал, хореография и фланкировка. В качестве преподавателей мастер-классов выступят
ведущие российские специалисты в сфере казачьей культуры, в том числе директор театрально-концертного
агентства «Разгуляй», заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики
Александр Литовченко, специалист по традиционной культуре линейного казачества,
заслуженный работник культуры Кубани Марина Техова и другие.
В семинаре примут участие более 150 человек:
хормейстеры, хореографы, фольклористы, этнографы, руководители любительских творческих
коллективов, специалисты по традиционной казачьей культуре, члены войсковых казачьих
обществ из Ярославской, Костромской, Калужской, Смоленской областей, Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Они познакомятся с методикой организации
деятельности центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских
центров, историей и локальными традициями российского казачества. Также будут представлены
методики организации мероприятий на основе казачьей культуры и освоения музыкально-песенного
и хореографического материала различных жанров, воинская культура казаков и много
других актуальных направлений.
29 октября в 14.30 в ДК им. А.М. Добрынина
в рамках семинара откроется II
межрегиональный фестиваль «Казачий лад». В концертной программе – выступления казачьих
коллективов Ярославской области, а также сводных ансамблей, сформированных по итогам
семинаров.
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