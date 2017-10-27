​27 – 29 октября во Дворце культуры им.

А.М. Добрынина проходит Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.

Семинар-практикум организован Центральным

казачьим войском при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства

Ярославской области. Цель мероприятия – сохранение, развитие и популяризация народного

любительского творчества и традиционной культуры казаков, проживающих на территории

страны.

Программа включает занятия по трем направлениям:

вокал, хореография и фланкировка. В качестве преподавателей мастер-классов выступят

ведущие российские специалисты в сфере казачьей культуры, в том числе директор театрально-концертного

агентства «Разгуляй», заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики

Александр Литовченко, специалист по традиционной культуре линейного казачества,

заслуженный работник культуры Кубани Марина Техова и другие.

В семинаре примут участие более 150 человек:

хормейстеры, хореографы, фольклористы, этнографы, руководители любительских творческих

коллективов, специалисты по традиционной казачьей культуре, члены войсковых казачьих

обществ из Ярославской, Костромской, Калужской, Смоленской областей, Ямало-Ненецкого

автономного округа.

Они познакомятся с методикой организации

деятельности центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских

центров, историей и локальными традициями российского казачества. Также будут представлены

методики организации мероприятий на основе казачьей культуры и освоения музыкально-песенного

и хореографического материала различных жанров, воинская культура казаков и много

других актуальных направлений.

29 октября в 14.30 в ДК им. А.М. Добрынина

в рамках семинара откроется II

межрегиональный фестиваль «Казачий лад». В концертной программе – выступления казачьих

коллективов Ярославской области, а также сводных ансамблей, сформированных по итогам

семинаров.

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