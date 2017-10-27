​27 – 29 октября во Дворце культуры им.



А.М. Добрынина проходит Всероссийский семинар-практикум по казачьей культуре.



Семинар-практикум организован Центральным



казачьим войском при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства



Ярославской области. Цель мероприятия – сохранение, развитие и популяризация народного



любительского творчества и традиционной культуры казаков, проживающих на территории



страны.



Программа включает занятия по трем направлениям:



вокал, хореография и фланкировка. В качестве преподавателей мастер-классов выступят



ведущие российские специалисты в сфере казачьей культуры, в том числе директор театрально-концертного



агентства «Разгуляй», заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской республики



Александр Литовченко, специалист по традиционной культуре линейного казачества,



заслуженный работник культуры Кубани Марина Техова и другие.



В семинаре примут участие более 150 человек:



хормейстеры, хореографы, фольклористы, этнографы, руководители любительских творческих



коллективов, специалисты по традиционной казачьей культуре, члены войсковых казачьих



обществ из Ярославской, Костромской, Калужской, Смоленской областей, Ямало-Ненецкого



автономного округа.



Они познакомятся с методикой организации



деятельности центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских



центров, историей и локальными традициями российского казачества. Также будут представлены



методики организации мероприятий на основе казачьей культуры и освоения музыкально-песенного



и хореографического материала различных жанров, воинская культура казаков и много



других актуальных направлений.



29 октября в 14.30 в ДК им. А.М. Добрынина



в рамках семинара откроется II



межрегиональный фестиваль «Казачий лад». В концертной программе – выступления казачьих



коллективов Ярославской области, а также сводных ансамблей, сформированных по итогам



семинаров.