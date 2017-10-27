|Сегодня в Совете Федерации в рамках работы
комитета по агропродовольственной политике и природопользованию прошел круглый стол
на тему «Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль: проблемы
реализации». Участие в мероприятии приняли эксперты профильных ведомств и представители
руководства субъектов Российской Федерации. Об успехах и проблемных моментах в сфере
муниципального земельного контроля в Ярославской области им рассказал заместитель
председателя Правительства региона Роман Колесов.
– В сегодняшней экономической ситуации
в регионе и стране в целом сохранение стабильного уровня поступлений налогов и сборов
в бюджет – одна из самых главных задач, – подчеркнул Роман Колесов. – От этого зависит
успешность реализации важных для жителей проектов по строительству дорог, детских
садов, жилья. Кроме того, в 2017 году согласно поручению губернатора Дмитрия
Миронова в Ярославской области активно идет процесс ввода в оборот земель сельхозназначения.
И в этом направлении Правительство региона активно сотрудничает с налоговой службой,
используя предоставленные законом механизмы как инструменты для стимулирования собственников
земельных участков. В противном случае применяются повышающие коэффициенты налога.
Роман Колесов добавил, что Правительство
области рассматривает муниципальный земельный контроль как один из инструментов
создания благоприятного инвестиционного климата. В результате проведенных мероприятий
эффективность работы в этом направлении увеличилась в разы. Если в 2016 году органами
местного самоуправления было проведено 198 проверок использования земельных участков
общей площадью 20 гектаров, то за 9 месяцев 2017 года – 1058, в том числе земель
сельхозназначения – 253. Общая площадь проверенных земельных участков составила
4522 гектара.
В ходе проверок выявлено 316 нарушений
требований земельного законодательства на площади 2400 гектаров, в том числе на
304 земельных участках сельхозназначения площадью 2353 гектара. Материалы о выявленных
нарушениях направлены в органы государственного земельного надзора. В результате
совместной деятельности Правительства Ярославской области и УФНС в рамках муниципального
земельного контроля в бюджет поступило 11,4 миллиона рублей дополнительно исчисленного
земельного налога.
За полгода увеличены обязательства плательщикам
земельного налога на сумму 2,5 миллиона рублей, в том числе на 1,4 миллиона – юридическим
лицам и на 1,1 миллиона – физическим.
По итогам выявленных фактов неиспользования
предоставленных для строительства жилья земельных участков к собственникам также
успешно начали применять стимуляторы в виде повышающего коэффициента 2. За полгода
данные механизмы запущены в отношении собственников 845 земельных участков, сумма
дополнительно исчисленного налога составила 11,4 миллиона рублей.
– В регионе проведена полная перезагрузка
взаимодействия как с муниципальными образованиями, так и с профильными федеральными
структурами, – отметил Роман Колесов. – Правительство области сегодня выступает
модератором по многим социально-экономическим направлениям, в том числе и по направлению
муниципального земельного контроля. Оно инициировало создание Координационного совета
по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений, который выстраивает
всю земельную и имущественную политику в регионе, обеспечивая коллегиальность принимаемых
решений в интересах его жителей и развития Ярославской области в целом.
Одним из эффективных инструментов активизации
данной работы Роман Колесов назвал разработанную по инициативе губернатора Дмитрия
Миронова систему оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов «Рейтин-76». Объемы введения в оборот земель сельхозназначения
являются его важным показателем.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:15
17 просмотров
2017.10.27 Девять энергетических компаний региона получили паспорта готовности к зиме2017.10.27 В Ярославле обсудили влияние цифровой экономики на качество жизни граждан2017.10.27 Девять энергетических кампаний региона получили паспорта готовности к зиме2017.10.27 В Тутаеве прошел форум «Ярославский управдом»2017.10.27 МУП «Ростовская энергетическая компания» будет передано в собственность региона