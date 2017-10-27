​Сегодня в Совете Федерации в рамках работы

комитета по агропродовольственной политике и природопользованию прошел круглый стол

на тему «Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль: проблемы

реализации». Участие в мероприятии приняли эксперты профиль​ных ведомств и представители

руководства субъектов Российской Федерации. Об успехах и проблемных моментах в сфере

муниципального земельного контроля в Ярославской области им рассказал заместитель

председателя Правительства региона Роман Колесов.

– В сегодняшней экономической ситуации

в регионе и стране в целом сохранение стабильного уровня поступлений налогов и сборов

в бюджет – одна из самых главных задач, – подчеркнул Роман Колесов. – От этого зависит

успешность реализации важных для жителей проектов по строительству дорог, детских

садов, жилья. Кроме того, в 2017 году согласно поручению губернатора Дмитрия

Миронова в Ярославской области активно идет процесс ввода в оборот земель сельхозназначения.

И в этом направлении Правительство региона активно сотрудничает с налоговой службой,

используя предоставленные законом механизмы как инструменты для стимулирования собственников

земельных участков. В противном случае применяются повышающие коэффициенты налога.

Роман Колесов добавил, что Правительство

области рассматривает муниципальный земельный контроль как один из инструментов

создания благоприятного инвестиционного климата. В результате проведенных мероприятий

эффективность работы в этом направлении увеличилась в разы. Если в 2016 году органами

местного самоуправления было проведено 198 проверок использования земельных участков

общей площадью 20 гектаров, то за 9 месяцев 2017 года – 1058, в том числе земель

сельхозназначения – 253. Общая площадь проверенных земельных участков составила

4522 гектара.

В ходе проверок выявлено 316 нарушений

требований земельного законодательства на площади 2400 гектаров, в том числе на

304 земельных участках сельхозназначения площадью 2353 гектара. Материалы о выявленных

нарушениях направлены в органы государственного земельного надзора. В результате

совместной деятельности Правительства Ярославской области и УФНС в рамках муниципального

земельного контроля в бюджет поступило 11,4 миллиона рублей дополнительно исчисленного

земельного налога.

За полгода увеличены обязательства плательщикам

земельного налога на сумму 2,5 миллиона рублей, в том числе на 1,4 миллиона – юридическим

лицам и на 1,1 миллиона – физическим.

По итогам выявленных фактов неиспользования

предоставленных для строительства жилья земельных участков к собственникам также

успешно начали применять стимуляторы в виде повышающего коэффициента 2. За полгода

данные механизмы запущены в отношении собственников 845 земельных участков, сумма

дополнительно исчисленного налога составила 11,4 миллиона рублей.

– В регионе проведена полная перезагрузка

взаимодействия как с муниципальными образованиями, так и с профильными федеральными

структурами, – отметил Роман Колесов. – Правительство области сегодня выступает

модератором по многим социально-экономическим направлениям, в том числе и по направлению

муниципального земельного контроля. Оно инициировало создание Координационного совета

по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений, который выстраивает

всю земельную и имущественную политику в регионе, обеспечивая коллегиальность принимаемых

решений в интересах его жителей и развития Ярославской области в целом.

Одним из эффективных инструментов активизации

данной работы Роман Колесов назвал разработанную по инициативе губернатора Дмитрия

Миронова систему оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов «Рейтин-76». Объемы введения в оборот земель сельхозназначения

являются его важным показателем.

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