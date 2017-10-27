​Сегодня в Совете Федерации в рамках работы



комитета по агропродовольственной политике и природопользованию прошел круглый стол



на тему «Государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль: проблемы



реализации». Участие в мероприятии приняли эксперты профиль​ных ведомств и представители



руководства субъектов Российской Федерации. Об успехах и проблемных моментах в сфере



муниципального земельного контроля в Ярославской области им рассказал заместитель



председателя Правительства региона Роман Колесов.



– В сегодняшней экономической ситуации



в регионе и стране в целом сохранение стабильного уровня поступлений налогов и сборов



в бюджет – одна из самых главных задач, – подчеркнул Роман Колесов. – От этого зависит



успешность реализации важных для жителей проектов по строительству дорог, детских



садов, жилья. Кроме того, в 2017 году согласно поручению губернатора Дмитрия



Миронова в Ярославской области активно идет процесс ввода в оборот земель сельхозназначения.



И в этом направлении Правительство региона активно сотрудничает с налоговой службой,



используя предоставленные законом механизмы как инструменты для стимулирования собственников



земельных участков. В противном случае применяются повышающие коэффициенты налога.



Роман Колесов добавил, что Правительство



области рассматривает муниципальный земельный контроль как один из инструментов



создания благоприятного инвестиционного климата. В результате проведенных мероприятий



эффективность работы в этом направлении увеличилась в разы. Если в 2016 году органами



местного самоуправления было проведено 198 проверок использования земельных участков



общей площадью 20 гектаров, то за 9 месяцев 2017 года – 1058, в том числе земель



сельхозназначения – 253. Общая площадь проверенных земельных участков составила



4522 гектара.



В ходе проверок выявлено 316 нарушений



требований земельного законодательства на площади 2400 гектаров, в том числе на



304 земельных участках сельхозназначения площадью 2353 гектара. Материалы о выявленных



нарушениях направлены в органы государственного земельного надзора. В результате



совместной деятельности Правительства Ярославской области и УФНС в рамках муниципального



земельного контроля в бюджет поступило 11,4 миллиона рублей дополнительно исчисленного



земельного налога.



За полгода увеличены обязательства плательщикам



земельного налога на сумму 2,5 миллиона рублей, в том числе на 1,4 миллиона – юридическим



лицам и на 1,1 миллиона – физическим.



По итогам выявленных фактов неиспользования



предоставленных для строительства жилья земельных участков к собственникам также



успешно начали применять стимуляторы в виде повышающего коэффициента 2. За полгода



данные механизмы запущены в отношении собственников 845 земельных участков, сумма



дополнительно исчисленного налога составила 11,4 миллиона рублей.



– В регионе проведена полная перезагрузка



взаимодействия как с муниципальными образованиями, так и с профильными федеральными



структурами, – отметил Роман Колесов. – Правительство области сегодня выступает



модератором по многим социально-экономическим направлениям, в том числе и по направлению



муниципального земельного контроля. Оно инициировало создание Координационного совета



по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений, который выстраивает



всю земельную и имущественную политику в регионе, обеспечивая коллегиальность принимаемых



решений в интересах его жителей и развития Ярославской области в целом.



Одним из эффективных инструментов активизации



данной работы Роман Колесов назвал разработанную по инициативе губернатора Дмитрия



Миронова систему оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов



и муниципальных районов «Рейтин-76». Объемы введения в оборот земель сельхозназначения



являются его важным показателем.