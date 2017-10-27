​27 октября в Ярославле прошел форум общественных

детско-юношеских организаций «РДШ – территория актива». Организаторами выступили

департамент образования области и региональное отделение общероссийской общественно-государственной

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

В Центре детей и юношества собрались около

300 детей – представители РДШ и те, кто хотел бы стать участником этого движения.

– Ярославское отделение Российского движения

школьников ведет активную работу по объединению детских общественных организаций,

– отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана

Астафьева. – Их проекты связаны с экологией, с патриотическим воспитанием, здоровым

образом жизни, формированием гражданской позиции. Мы продолжим оказывать РДШ поддержку

и содействовать в его начинаниях.

Ярославское областное отделение РДШ работает

с августа 2016 года. В церемонии посвящения ребят в ряды движения принял участие

глава региона Дмитрий Миронов, он вручил школьникам атрибутику организации – галстуки

и значки.

Сегодня среди участников регионального

отделения РДШ школьники из Ярославля, Рыбинска, Углича, Гаврилов-Яма, Некрасовского,

Некоузского, Ярославского МР, члены отрядов «Юный друг полиции», представители областной

детской общественной организации «Содружество детей Ярославии», молодежного военно-патриотического

движения «Юнармия», детского досугового движения «К истокам нашим».

За время работы РДШ ярославские активисты

смогли реализовать немало общественно значимых проектов. Среди них – исторический

квест «Блокада Ленинграда», интеллектуально-спортивная игра «Мое здоровье в моих

руках», участие в профильных сменах, субботниках, мастер-классах и конкурсах.

На форуме участники движения рассказали

о проделанной работе и планах на будущее, а также торжественно поздравили победителей

конкурса фотопрезентаций «Стоп-кадр», конкурса публичных выступлений «К микрофону!»

и конкурса видеороликов «Наш взгляд». Они от души поприветствовали новых участников,

присоединившихся к ярославскому отделению Российского движения школьников, и задали

множество вопросов гостям форума – членам команды высшей лиги КВН «Радио Свобода».

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