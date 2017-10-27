​27 октября в Ярославле прошел форум общественных



детско-юношеских организаций «РДШ – территория актива». Организаторами выступили



департамент образования области и региональное отделение общероссийской общественно-государственной



детско-юношеской организации «Российское движение школьников».



В Центре детей и юношества собрались около



300 детей – представители РДШ и те, кто хотел бы стать участником этого движения.



– Ярославское отделение Российского движения



школьников ведет активную работу по объединению детских общественных организаций,



– отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана



Астафьева. – Их проекты связаны с экологией, с патриотическим воспитанием, здоровым



образом жизни, формированием гражданской позиции. Мы продолжим оказывать РДШ поддержку



и содействовать в его начинаниях.



Ярославское областное отделение РДШ работает



с августа 2016 года. В церемонии посвящения ребят в ряды движения принял участие



глава региона Дмитрий Миронов, он вручил школьникам атрибутику организации – галстуки



и значки.



Сегодня среди участников регионального



отделения РДШ школьники из Ярославля, Рыбинска, Углича, Гаврилов-Яма, Некрасовского,



Некоузского, Ярославского МР, члены отрядов «Юный друг полиции», представители областной



детской общественной организации «Содружество детей Ярославии», молодежного военно-патриотического



движения «Юнармия», детского досугового движения «К истокам нашим».



За время работы РДШ ярославские активисты



смогли реализовать немало общественно значимых проектов. Среди них – исторический



квест «Блокада Ленинграда», интеллектуально-спортивная игра «Мое здоровье в моих



руках», участие в профильных сменах, субботниках, мастер-классах и конкурсах.



На форуме участники движения рассказали



о проделанной работе и планах на будущее, а также торжественно поздравили победителей



конкурса фотопрезентаций «Стоп-кадр», конкурса публичных выступлений «К микрофону!»



и конкурса видеороликов «Наш взгляд». Они от души поприветствовали новых участников,



присоединившихся к ярославскому отделению Российского движения школьников, и задали



множество вопросов гостям форума – членам команды высшей лиги КВН «Радио Свобода».