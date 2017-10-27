|27 октября в Ярославле прошел форум общественных
детско-юношеских организаций «РДШ – территория актива». Организаторами выступили
департамент образования области и региональное отделение общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
В Центре детей и юношества собрались около
300 детей – представители РДШ и те, кто хотел бы стать участником этого движения.
– Ярославское отделение Российского движения
школьников ведет активную работу по объединению детских общественных организаций,
– отметила первый заместитель директора департамента образования области Светлана
Астафьева. – Их проекты связаны с экологией, с патриотическим воспитанием, здоровым
образом жизни, формированием гражданской позиции. Мы продолжим оказывать РДШ поддержку
и содействовать в его начинаниях.
Ярославское областное отделение РДШ работает
с августа 2016 года. В церемонии посвящения ребят в ряды движения принял участие
глава региона Дмитрий Миронов, он вручил школьникам атрибутику организации – галстуки
и значки.
Сегодня среди участников регионального
отделения РДШ школьники из Ярославля, Рыбинска, Углича, Гаврилов-Яма, Некрасовского,
Некоузского, Ярославского МР, члены отрядов «Юный друг полиции», представители областной
детской общественной организации «Содружество детей Ярославии», молодежного военно-патриотического
движения «Юнармия», детского досугового движения «К истокам нашим».
За время работы РДШ ярославские активисты
смогли реализовать немало общественно значимых проектов. Среди них – исторический
квест «Блокада Ленинграда», интеллектуально-спортивная игра «Мое здоровье в моих
руках», участие в профильных сменах, субботниках, мастер-классах и конкурсах.
На форуме участники движения рассказали
о проделанной работе и планах на будущее, а также торжественно поздравили победителей
конкурса фотопрезентаций «Стоп-кадр», конкурса публичных выступлений «К микрофону!»
и конкурса видеороликов «Наш взгляд». Они от души поприветствовали новых участников,
присоединившихся к ярославскому отделению Российского движения школьников, и задали
множество вопросов гостям форума – членам команды высшей лиги КВН «Радио Свобода».
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