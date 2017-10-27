|Депутаты Ростовского муниципального района
поддержали решение о безвозмездной передаче МУП «Ростовская энергетическая компания»
в собственность региона в рамках реализации закона о перераспределении полномочий
в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия
переходят к органам власти Ярославской области.
– Губернатор Дмитрий Миронов поставил
задачу объединить все водоканалы региона под управлением органов исполнительной
власти, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской
области Максим Фролов. – На базе Ростовской энергетической компании будет создано
опорное государственное предприятие на основе имущества водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований по южному направлению. Это прежде всего даст возможность
провести полную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения и предоставлять
качественные услуги жителям региона.
Напомним, в августе было принято решение
о передаче в собственность Ярославской области пакета акций ОАО «Ярославльводоканал».
Следующим шагом стала передача рыбинского предприятия, которое переименовано в ГП
Ярославской области «Северный водоканал» и является опорным государственным предприятием
по северному направлению.
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