​Депутаты Ростовского муниципального района

поддержали решение о безвозмездной передаче МУП «Ростовская энергетическая компания»

в собственность региона в рамках реализации закона о перераспределении полномочий

в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия

переходят к органам власти Ярославской области.

– Губернатор Дмитрий Миронов поставил

задачу объединить все водоканалы региона под управлением органов исполнительной

власти, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской

области Максим Фролов. – На базе Ростовской энергетической компании будет создано

опорное государственное предприятие на основе имущества водоснабжения и водоотведения

муниципальных образований по южному направлению. Это прежде всего даст возможность

провести полную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения и предоставлять

качественные услуги жителям региона.

Напомним, в августе было принято решение

о передаче в собственность Ярославской области пакета акций ОАО «Ярославльводоканал».

Следующим шагом стала передача рыбинского предприятия, которое переименовано в ГП

Ярославской области «Северный водоканал» и является опорным государственным предприятием

по северному направлению.

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