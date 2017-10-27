​Депутаты Ростовского муниципального района



поддержали решение о безвозмездной передаче МУП «Ростовская энергетическая компания»



в собственность региона в рамках реализации закона о перераспределении полномочий



в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласно ему с 1 января 2018 года эти полномочия



переходят к органам власти Ярославской области.



– Губернатор Дмитрий Миронов поставил



задачу объединить все водоканалы региона под управлением органов исполнительной



власти, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской



области Максим Фролов. – На базе Ростовской энергетической компании будет создано



опорное государственное предприятие на основе имущества водоснабжения и водоотведения



муниципальных образований по южному направлению. Это прежде всего даст возможность



провести полную модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения и предоставлять



качественные услуги жителям региона.



Напомним, в августе было принято решение



о передаче в собственность Ярославской области пакета акций ОАО «Ярославльводоканал».



Следующим шагом стала передача рыбинского предприятия, которое переименовано в ГП



Ярославской области «Северный водоканал» и является опорным государственным предприятием



по северному направлению.