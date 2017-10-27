​Четырнадцатым муниципальным образованием



области, в котором прошел региональный форум «Ярославский управдом», стал Тутаевский



район. В текущем году это уже вторая встреча жителей Тутаева с представителями областной



и местной власти, посвященная проблемам ЖКХ.



В работе форума приняли участие представители



профильных департаментов, ЯРОО «АСЖ «Ярославия», АО «ЯроблЕИРЦ», управляющих организаций,



руководители и жители муниципального района.



Согласно регламенту проведения форума



перед его началом руководство департамента государственного жилищного надзора провело



осмотр технического состояния одного из жилых домов – №17 по улице Советской. Его



жители жаловались на плохую работу своей управляющей компании. В ходе проверки зафиксированы



нарушения, напрямую касающиеся безопасного проживания граждан. Управляющей организации



предписано в кратчайшие сроки их устранить.



– Инспекторами выявлены утечки теплоносителя из



системы центрального отопления, отсутствие теплоизоляции на трубопроводах инженерных



систем, крепление слаботочных систем к внутридомовым газопроводам, – прокомментировала



итоги проверки директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный



инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Все это свидетельствует о ненадлежащей



подготовке управляющей организацией, ООО «УК РЭУ г. Тутаева», данного многоквартирного



дома к прохождению отопительного периода.



Один из вопросов, поднятых на форуме,



касался благоустройства дворовых и общественных территорий в 2017 году. На эти нужды



постановлением Правительства РФ для Ярославской области был определен объем финансирования



в размере 197,2 миллиона рублей.



– В этом году в рамках губернаторской



программы «Решаем вместе» в Тутаевском муниципальном районе предусмотрена реализация



девяти проектов благоустройства, – отметил заместитель директора департамента жилищно-коммунального



хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Александр Мартьянов.



– Три из них выполнены, оставшиеся шесть находятся в разных стадиях завершения.



К сожалению, в программу 2017 года попали не все дворы.



Также собравшиеся обсудили нововведения



в жилищном законодательстве. В первую очередь это требование о заключении договоров



на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



– По поручению заместителя председателя



Правительства Виталия Ткаченко главы муниципальных образований региона должны не



только мониторить наличие договоров на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного



газового оборудования, но и в случае необходимости принимать меры по организации



мероприятий, регулирующих заключение таких договоров, – подчеркнул заместитель директора



департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Бойченко.



Еще одна системная проблема, на которую



обратили внимание участники форума, – переход жилых домов из одной управляющей компании



в другую. Несмотря на решения собственников, принятые на общих собраниях, те УК,



от услуг которых граждане решили отказаться, этому всячески препятствуют. Модератор



форума председатель АСЖ «Ярославия» Альфир Бакиров сообщил, что по результатам многочисленных



обращений жителей в настоящее время готовится официальный запрос в Минстрой России



с просьбой об упрощении этой процедуры.



Региональный форум «Ярославский управдом»



– совместный проект Правительства области и ЯРОО «АСЖ «Ярославия», стартовавший



в июне 2017 года. Его цель – вовлечение активных граждан в процесс взаимодействия



с органами власти и управляющими организациями для более оперативного решения жилищно-коммунальных



вопросов.



Следующая выездная встреча форума «Ярославский



управдом» пройдет 2 ноября в Мышкинском муниципальном районе.