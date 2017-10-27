​27 октября в Ярославле на площадке компании «Тензор» состоялся круглый стол «Цифровая экономика и качество жизни. Региональные аспекты». Инициатором диалога выступила комиссия по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ. В мероприятии приняли участие сотрудники Правительства области, руководитель департамента регионального развития фонда «Сколково» Александр Окунев, члены общественных палат России и региона.



Задачу развивать цифровую экономику поставил Президент России Владимир Путин. Это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми.



– Программа «Цифровая экономика» – это базовый фундамент будущего, который большинство людей сегодня себе рисуют, когда их спрашивают о будущем страны, – отметил заместитель председателя комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ Илья Семин. – Совсем недавно это была малоизвестная тема, сейчас же возникают не только российские, но и мировые практики.



В ходе совещания обсудили формы поддержки инновационных компаний фондом «Сколково», применение информационных технологий в системе высшего образования, взаимодействие общества и власти в решении вопросов цифровой экономики на примере Ярославской области, а также внедрение в регионе инновационного проекта «Умный город».



– Сегодня в регионе активно развиваются инновационные проекты в сфере информационной безопасности, подготовки и подбора кадров, образования, здравоохранения, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Ярославская область стала площадкой для реализации высокотехнологичных пилотных проектов «Умный город» и «Умная фабрика». Однако регион может и должен расширять своё присутствие на высокотехнологичных рынках. Для этого необходимо создавать условия, минимизировать административные, правовые и любые иные барьеры, которые мешают бизнесу в реализации инновационных инициатив.



Как отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов, Ярославская область входит в первую двадцатку субъектов РФ по уровню развития информационного общества. Региональные проекты постоянно побеждают на конкурсах в сфере информатизации.



– ИТ-отрасль у нас развивается стремительно. Особое внимание уделяется вопросу подготовки кадров будущего, применяются новые подходы, смелые решения, – сказал Михаил Городилов. – Мы выстраиваем единую концепцию технико-исследовательского образования начиная с 5-летних детей, которые изучают лего-конструирование, 3D-моделирование, программирование.



Как заявил Александр Окунев, Сколково готово поддерживать проекты и компании из Ярославской области.



- Сегодня у нас семь ярославских компаний, - отметил он. - Фонд оказываем участников разную поддержку от микрогрантов до более серьезных форм. До декабря мы готовы подготовить предложения по проектам цифровой экономики именно для Ярославской области в интересах жителей, привлечь к вам новые компании



Кроме того, в регионе успешно применяются федеральные новации. Так, в учреждениях здравоохранения реализуется проект «Бережливая поликлиника», который позволяет повысить эффективность работы с помощью современных технологий. За их счет упрощается запись на прием к врачу, решаются проблемы очередей в регистратуру и у кабинетов.



Председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин сообщил, что вопрос развития цифровой экономики в интересах жителей Ярославской области будет рассмотрен в ближайшее время на заседании палаты.



– Это особенно важно для социального сектора региона не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах, – выразил уверенность Сергей Березкин. – И, в частности, для развития сферы образования. Интернет сегодня должен доходить до каждого школьника в нормальном формате, с хорошей скоростью.